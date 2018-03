AKTUALIZOVANÉ

Žitňanská je rozhodnutá. Nebude pokračovať v budúcej vláde

BRATISLAVA -Ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka Mosta-Híd Lucia Žitňanská nebude pokračovať v budúcej vláde. Uviedla to vo svojom stanovisku po tom, ako premiér Robert Fico (Smer-SD) oznámil, že podá demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska akceptuje jeho podmienky.

"Postoj ministerky Lucie Žitňanskej, že nestačí len odchod ministra vnútra, ale musí prísť aj k zmene na poste premiéra, bol verejne známy. Súhlasí preto aj s dnešným rozhodnutím predsedníctva strany Most-Híd. V budúcej vláde sa rozhodla už nepokračovať," píše sa v stanovisku, ktoré poskytol Žitňanskej hovorca Peter Bubla.

"Vzhľadom na ďalší vývoj a vznik novej situácie predsedníctvo strany na základe mandátu od Republikovej rady odsúhlasilo navrhnuté riešenie súčasnej politickej situácie, pričom sa s ním stotožnil aj celý poslanecký klub Mosta-Híd," informovala o záveroch predsedníctva hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.

S odstúpením Roberta Fica vzniká podľa strany priestor na upokojenie atmosféry v spoločnosti a krajine. "Vznikla príležitosť na vytvorenie novej dôveryhodnej vlády s novým premiérom na jej čele. Úlohou nového premiéra s novou zodpovednosťou bude upokojenie situácie. Most-Híd je pripravený na konštruktívnu debatu o budúcnosti krajiny," doplnila.

Predseda vlády Robert Fico oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.

Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita. "Je dôležité, aby súčasná vládna koalícia naďalej napĺňala svoj mandát od voličov. SR je v dobrej kondícii, čo je aj zásluhou súčasnej vládnej koalície. Preto je našou povinnosťou aj naďalej napĺňať vôľu ľudí a neodovzdať štát opozičným amatérom a krikľúňom," odkázal Fico s tým, že on osobne je pre to ochotný urobiť maximum.

TASR

