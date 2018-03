AKTUALIZOVANÉ

Žitňanská sa chystá skončiť vo vláde. Kaliňákov odchod jej nestačí

BRATISLAVA - Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská podľa informácií denníka PLUS 1 DEŇ vo vláde skončí. Ak by zostala, musel by odísť premiér Robert Fico. Kaliňákov odchod jej nestačí. Novú požiadavku predniesla na sobotných rokovaniach.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Archívne foto. Zdroj:AP/TASR

Pondelok bude pre koalíciu rozhodujúci. Strana Most-Híd bude rozhodovať na republikovej rade o tom, či ostane, alebo odíde z koalície.

Predsedníctvo SNS chce hovoriťo tom, ako by mala vyzerať rekonštrukcia vlády. So svojimi stanoviskami sa napokon stretnú koaliční partneri, aby definitívne doriešili koaličnú krízu, informoval PLUS 1 DEŇ.

Rekonštrukcia alebo pád

"Ak niekto hovorí o výmene premiéra, nie je to rekonštrukcia, ale pád vlády a nové voľby," upozornil. Práve aktuálne predsedníctvo SNS má riešiť aj otázku, či národniari budú žiadať Žitňanskej odchod.

Podľa Danka dnešný deň urobí jasnú bodku, či je možná rekonštrukcia kabinetu, alebo bude potrebné baviť sa o predčasných voľbách. "Urobil som, čo som mohol pre zmierenie spoločnosti. Ale treba tiež hovoriť, čo bude ďalej. Ja si neviem predstaviť, aby napr. Boris Kollár (Sme rodina) raz bol predsedom vlády," povedal.

Rozsah je pre Danka nejasný

Otázkou však je, prečo hovorí o požiadavke rekonštrukcie vlády až na úroveň premiéra. Pred rokovaním predsedníctva SNS to novinárom povedal líder strany Andrej Danko.

Danko sa podľa svojich slov nebráni ani debate o budúcnosti ministrov za SNS. "Všetci hovoria o rekonštrukcii vlády, ale nikto nevie povedať jej rozsah," dodal.

Popoludní pôjdu národniari za prezidentom Kiskom, ktorý si postupne volá všetky parlamentné strany, aby s nimi hovoril o riešení súčasnej krízovej situácie. Hlava štátu už načrtla dva možné scenáre, a to rozsiahlu rekonštrukciu vlády alebo predčasné parlamentné voľby.

Tieto vyhlásenia Kisku vyvolali nevôľu u premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Zmieriť oboch politikov sa pokúsil Andrej Danko rokovaním na Bratislavskom hrade. Jeho výsledkom mala byť spoločná deklarácia, k jednotnému textu však traja najvyšší ústavní činitelia nedospeli.

