Zakrpatené strany: Zlákajú znechutených voličov alebo skončia ako gazda Procházka?

BRATISLAVA - Biela košeľa, vyhrnuté rukávy, rázny postoj. Okolo neho sedí sedem ľudí, všetci mladí, dvadsiatnici, tridsiatnici.

Z druhého prvý: Poslanec Miroslav Beblavý vedie poradu tímu strany SPOLU. Kedysi bol dvojkou Siete. Zdroj: Dávid Duducz

Vyzerajú zapálene, rozprávajú neformálne. Debatujú o tom, aký spôsob zvoliť, aby posunuli správu čo najväčšiemu počtu ľudí. Reč nie je o štarte politických strán. Takých, ktoré sa berú vážne, a hoci v prieskumoch majú zatiaľ do dvoch percent, trúfajú si na parlament. Pre týždenník PLUS 7 DNÍ o tom napísala VERONIKA COSCULLUELA.

Ambície staré a nové

V neveľkej miestnosti, ktorú si za svoju vzali nezaradení poslanci parlamentu, sa zišla takzvaná skupina okolo poslanca Miroslava Beblavého. Odídenci zo Siete, ku ktorým sa pripojili odídenci z OĽaNO, vytvorili začiatkom roka novú stranu, SPOLU. Podpisy na ministerstvo vnútra odovzdali začiatkom roka. Už pred Vianocami to stihol aj ďalší nováčik rozbitej slovenskej politickej scény Progresívne Slovensko (PS). Dnes obaja „liliputáni“ číhajú na nové voľby.

Anglicizmy v kurze

„To, čo vidíte, je len taký core team,“ vysvetľuje bývalý podpredseda Siete a exčlen SDKÚ Miroslav Beblavý anglicizmom, že na malej porade je prítomné len úzke jadro jeho zoskupenia. Beblavý po krachu jednej i druhej strany, kde pôsobil, založil vlastnú. A hoci by tohto nie práve najcharizmatickejšieho politika málokto pred pár rokmi tipoval na lídra, v roku 2018 sa ním stal. A to vraj bez debaty.

Spoluzakladateľka strany SPOLU - občianska demokracia Simona Petrík vraví, že nikdy nezvažovali v prípade šéfa iné meno. „Z môjho pohľadu je Miro Beblavý líder 21. storočia. Je to človek, ktorý vie veľmi dobre pracovať so svojím egom, a to je to, čo slovenská politika na svoje ozdravenie veľmi potrebuje. Nie je to líder typu mačo. Miro je najvyšší medzi rovnými,“vychvaľuje štátneho tajomníka ministerstva práce za Radičovej vlády.

