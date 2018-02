Záborská navrhne disciplinárne stíhanie predsedu KDH. Tvrdí, že Hlina porušil stanovy hnutia

BRATISLAVA - Europoslankyňa Anna Záborská (KDH) podá v pondelok (26.2.) návrh na disciplinárne stíhanie predsedu KDH Alojza Hlinu za porušenie stanov hnutia. Podľa dlhoročnej kresťanskej demokratky sa dopustil zneváženia hnutia sobotňajšou (24.2.) tlačovou správou. Záborská je presvedčená, že oficiálne vyjadrenie hnutia bolo pripravené na jeho pokyn.

Europoslankyňa Anna Záborská. Archívne foto Zdroj:TASR/Michal Svítok

"V sobotu popoludní vydal hovorca KDH tlačovú správu, v ktorej hrubo znevážil všetkých členov hnutia, ktorí počas dvadsiatich ôsmich rokov existencie KDH vyberali kandidátov a sami kandidovali vo voľbách do NR SR. Znevážil tiež najvyšší celoslovenský orgán KDH medzi snemami - Radu KDH a samotnú značku KDH," uviedla v nedeľnom písomnom stanovisku.

V správe KDH informovalo, že marcový snem v Ružomberku bude rozhodovať o návrhoch na úpravu názvu hnutia a stanov. Správa hovorí o tom, že dosiaľ kandidátku KDH navrhovala "nevolená lobistická štruktúra". Po novom to bude kompetencia predsedníctva. Podľa Záborskej je nemysliteľné, že oficiálne vyjadrenie nebolo pripravené na pokyn predsedu hnutia.

Našla v ňom "aj viaceré zavádzajúce a nepravdivé informácie, ktorých cieľom je ovplyvniť delegátov snemu, aby prijali zmenu stanov predkladanú už po druhý raz predsedom Alojzom Hlinom". "Ide mu o to, aby len on a desiati ľudia v predsedníctve hnutia mali právo navrhovať kandidátov do volieb. Celoslovenská Rada KDH, ktorá zastupuje viac ako 8000 členov, nebude môcť navrhnúť nikoho. Tento detail hovorca zabudol spomenúť," upozornila Záborská.

Je tiež presvedčená, že KDH bude "každému na smiech", ak pripojí k svojmu tradičnému názvu slovné spojenie "kresťanskí demokrati", ako to schválilo Predsedníctvo KDH v decembri 2017. "Oficiálnym názvom hnutia je od jeho založenia Kresťanskodemokratické hnutie. Takto je to zapísané aj v registri politických strán na ministerstve vnútra," pripomenula europoslankyňa.

Sobotňajšia tlačová správa KDH bola odkazom bývalým funkcionárom hnutia, ktorí súčasnému vedeniu v otvorenom liste písali, že KDH si musí zachovať svoj názov aj zostať demokratickou stranou. Pod list sa podpísala aj Záborská. Súčasné vedenie hnutia odkázalo, že navrhované zmeny nie sú nedemokratické.

V súvislosti so zmenami stanov, ktoré majú upraviť pravidlá schvaľovania kandidátky KDH, hovorca hnutia Stano Župa zdôraznil, že ju bude aj naďalej schvaľovať 120-členný orgán hnutia – Rada KDH. Doterajší systém podľa neho vyhovoval nevolenej lobistickej štruktúre, ktorá sa pred zasadnutím volenej Rady KDH dohodla, ako budú obsadené prvé miesta kandidátky hnutia.

"Takto to fungovalo celé roky a skoro vždy to dopadlo tak, že tam bola, samozrejme, aj väčšina signatárov listu. Tento spôsob tvorenia kandidátky v marci 2016 dostal KDH mimo parlamentu," opísal Župa s tým, že na kandidátke boli pri doterajšom systéme "ľudia dávno za svojím politickým horizontom, resp. ľudia, ktorí ani nikdy žiadny politický horizont nedosiahli".

Kroky bývalých funkcionárov označil hovorca za nedôstojné obhajovanie svojich záujmov pod rúškom ochrany demokracie v hnutí.

TASR

