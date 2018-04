Z prešovského úradu odišli desiatky ľudí. Dohody mali byť podpísané pod nátlakom

POPRAD – Z Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) odišlo od začiatku roka už viac ako 40 ľudí. Tvrdí to v súčasnosti už bývalá šéfka odboru kultúry Veronika Fitzeková, ktorá uviedla, že títo ľudia síce ukončili pracovný pomer dohodou, avšak tá bola podpísaná pod nátlakom.

Šéf prešovskej župy Milan Majerský. Foto archív Zdroj:SITA/Marko Erd

„Nešlo len o vedúcich, ale aj o bežných radových zamestnancov. Vo všetkých prípadoch to prebehlo približne rovnako, zvyčajne prišiel popoludní telefonát z vedenia, že sa treba dostaviť a potom prebehol rozhovor o tom, že by sme mali podpísať rozviazanie pracovného pomeru dohodou. Všetci sme to podpísali. Ja osobne som sa opýtala, či si to môžem do rána rozmyslieť, tak mi bolo povedané, že nie,“ priblížila Fitzeková.

Tvrdenia o nátlaku odmieta

Hovorkyňa kancelárie predsedu PSK Dáša Jeleňová potvrdila odchod niekoľkých pracovníkov, podľa nej ich však bolo 30 na rôznych pozíciách od zástupcu riaditeľa až po upratovačku. „Úrad PSK odmieta obvinenia a formulácie o akýchkoľvek formách nátlaku na zamestnancov. Išlo v prvom rade o dohodu o skončení pracovného pomeru, s ktorou sa druhá strana stotožnila, navyše s vyplatením odstupného formou odmeny podľa Zákonníka práce,“ ubezpečila Jeleňová.

Nedôvera

Fitzeková dodala, že vedenie v jej prípade deklarovalo, že síce sa s ňou dobre pracuje, predseda vyššieho územného celku, ktorým je od decembra Milan Majerský, však má voči nej istú mieru nedôvery. „Toto bol jediný dôvod. V januári som sa pýtala pána predsedu, či sa so mnou počíta do budúcna. Vtedy povedal, že určite áno, o dva mesiace už mal voči mne istú mieru nedôvery. Je to veľmi zvláštne,“ konštatovala Fitzeková. Na začiatku sa jej pracovalo veľmi dobre, nové vedenie prišlo s dobrými nápadmi, avšak postupne sa začali riešiť skôr personálne otázky. „Ja som tú dohodu podpísala, pretože som na vlastné oči videla, čo sa dialo s pracovníkom, ktorý to odmietol. Boli to dva týždne takého mobingu, na ktorý ja nemám nervy ani žalúdok,“ zdôraznila.

Sklamaní a zhrození

Vedenie PSK podľa Fitzekovej veľmi zaujíma personálna politika a zvlášť voľné pracovné miesta v inštitúciách podriadených kraju. „Bol napríklad prijatý radový zamestnanec do jednej kultúrnej inštitúcie a vtedy si ma zavolal vedúci kancelárie predsedu, aby som mu vysvetlila, prečo bol taký človek prijatý a prečo na jeho miesto nebolo vyhlásené výberové konanie. Povedala som mu, že to nie je zvykom a ani nebolo zvykom, aby sme o tom informovali vedenie. Vtedy ma požiadal, aby som o každom voľnom mieste informovala vopred,“ vysvetľuje Fitzeková. Je v kontakte s viacerými bývalými zamestnancami, ktorí z úradu odišli, podľa nej sú sklamaní a zhrození zo spôsobu a rýchlosti, ako sa to stalo.

Jeleňová reagovala, že úrad inicioval personálne zmeny najmä v súvislosti s odchodom niektorých zamestnancov do dôchodku. „Priestor na zlepšenie a zefektívnenie činností vidí vedenie PSK aj na viacerých pracovných pozíciách, či už riadiacich, alebo referentských. Na úrad chce priniesť nové metódy práce, prístupy v riadení, energiu, motiváciu pre zamestnancov. Takéto ciele si niekedy vyžadujú aj zmeny v personálnom obsadení,“ dodala hovorkyňa s tým, že na uvoľnené pracovné pozície sú prijímaní ľudia podľa kvalifikácie a odbornosti cez výberové konania. Odchod 30 zamestnancov považuje nové vedenie vzhľadom na novú víziu fungovania inštitúcie za adekvátne. Aktuálny stav zamestnancov je 206.

„Atmosféra na úrade je minimálne od januára veľmi zlá, nepríjemná, pretože nikto nevie, kedy mu príde ten telefonát, že pôjde preč. Kolegom sa veľmi zle spolupracuje, nikto nevie, s kým sa môže rozprávať, čo ich čaká v budúcnosti,“ uzavrela Fitzeková.

TASR

