Z asistenta poslanca sa Pellegrini vypracoval na premiéra. Pozrite si profil nového predsedu vlády

BRATISLAVA - Novým predsedom vlády, ktorý vo funkcii vystriedal Roberta Fica (Smer-SD), sa stal Peter Pellegrini (Smer-SD). Do funkcie ho vo štvrtok vymenoval prezident SR Andrej Kiska.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini. Zdroj:AP/TASR

Peter Pellegrini sa narodil 6. októbra 1975 v Banskej Bystrici. Je absolventom Ekonomickej fakulty banskobystrickej Univerzity Mateja Bela (UMB), odbor financie, bankovníctvo, investovanie, a Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

V rokoch 1998 - 2002 bol samostatne zárobkovo činnou osobou. V rokoch 2002 až 2006 pôsobil ako asistent poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR). V parlamentných voľbách v roku 2006 bol prvýkrát zvolený za poslanca NR SR za stranu Smer-SD.

V období rokov 2006 - 2010 pracoval vo funkcii predsedu komisie pre dopravu, pošty, komunikácie a informatizáciu spoločnosti pri Výbore NR SR pre hospodársku politiku, ktorého bol členom. Zároveň bol členom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) a členom Mandátového a imunitného výboru NR SR.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini. Archívne foto Zdroj: AP/TASR

Poslancom NR SR sa stal aj v roku 2010 a pôsobil ako člen Výboru NR SR pre financie a rozpočet a Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ.

Po predčasných parlamentných voľbách v roku 2012 sa stal štátnym tajomníkom Ministerstva financií (MF) SR. Tento post zastával do roku 2014, keď prezident SR Andrej Kiska prijal 3. júla 2014 demisiu Dušana Čaploviča a vymenoval Petra Pellegriniho za člena vlády do funkcie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pôsobil v nej do 25. novembra 2014, keď nahradil odstupujúceho Pavla Pašku (Smer-SD) vo funkcii predsedu NR SR.

Po parlamentných voľbách v roku 2016 sa Pellegrini stal podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu. Vedením rezortu kultúry namiesto Mareka Maďariča, ktorý sa vzdal svojej funkcie, bol dočasne poverený 7. marca 2018.

Prezident Kiska poveril Pellegriniho 15. marca 2018 zostavením novej vlády.

TASR

