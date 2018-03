Stromček je proti predčasným voľbám: Ľudia nemajú byť zaťažovaní politikou a politikmi

BRATISLAVA – Ľudia nemajú byť zaťažovaní politikou a politikmi, uviedol to na margo predčasných volieb štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Viktor Stromček (Smer-SD). V nedeľňajšej diskusnej relácii TA3 V Politike poznamenal, že na Slovensku je štvorročné volebné obdobie, pričom pravidlá skoršieho vypísania volieb sú jasné.

Stromček uviedol, že vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, ktorá sa stala zhruba pred dvoma týždňami, sa nedá zmeniť.

Predčasné voľby

"Je dôležité to, aby sme vyšetrili to, čo sa stalo. Súvisí to s politickou kultúrou na Slovensku. Za dva týždne sa nezmenila úspešnosť slovenskej ekonomiky ani to, že máme stabilnú vládu, ktorá bez problémov schvaľuje všetky zásadné zákony. Nezmenilo sa ani to, že sme akceptovaní v zahraničí a vždy sme boli stabilitou v rámci strednej Európy, čo sa týka politickej kultúry," uviedol štátny tajomník.

Podľa poslanca NR SR Milana Krajniaka z opozičného hnutia Sme rodina sa zmenila zásadná vec.

"Ľudia v priamom prenose mohli vidieť, prečo majú 300-eurové dôchodky a 500-eurové platy, že ešte aj v takejto situácii sa politici zaoberajú sami sebou, prípadne oligarchami za sebou a hádajú sa medzi sebou," povedal Krajniak. Doplnil, že keď sa krajina dozvedela o vražde investigatívneho novinára a jeho snúbenice, tak premiér Robert Fico (Smer-SD) nezvolal Bezpečnostnú radu SR.

"Keď sme sa dozvedeli o talianskej mafiánskej stope, tiež ju nezvolal. Keď sme sa dozvedeli od prokurátora Špirka o tých prepojeniach a chobotnici, ani vtedy ju nezvolal. Ale keď ľudia povedali, že chcú prísť pokojne vyjadriť svoj názor a protestovať, vtedy ju zvolal s tým, že budú nejaké útoky na verejné budovy," poznamenal.

Ľudia sa podľa Krajniaka na zhromaždeniach zachovali pokojnejšie a rozumnejšie ako väčšina politikov. Podľa neho by sa mali uskutočniť predčasné voľby.

Stromček poznamenal, že opozičné hnutie Sme rodina je rovnaké ako SaS alebo OĽaNO, avšak má slušnejšie vyjadrovanie. "Snažíte sa vyvolať situáciu, aby boli predčasné voľby," poznamenal štátny tajomník. Podľa jeho slov v demokratickom štáte je prirodzené, že sa organizujú pochody.

"Vždy zo strany štátu sa budeme snažiť o to, aby boli pokojné,“ reagoval Stromček na zvolanie Bezpečnostnej rady SR pred piatkovými (9.3.) zhromaždeniami.

"Ak chceme obnoviť dôveru ľudí v štát, tak by sme im mali dať šancu svoj názor legitímne vyjadriť," myslí si Krajniak. Doplnil, že opozičné hnutie je za to, aby sa uskutočnili predčasné voľby.

