Vo vláde sa potrebujeme cítiť komfortne, povedal Danko. SNS si chce s premiérom vyjasniť niektoré otázky

BRATISLAVA - Slovenská národná strana (SNS) chce vo štvrtok popoludní hovoriť s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a vyjasniť si svoje postoje k otázkam, ktoré prináša vládnutie. Predseda SNS Andrej Danko sa nechce dozvedať o odchodoch ministrov či vysokých funkcionárov z médií. Necíti sa v koalícii takto komfortne. Neotvára však koaličnú dohodu.

Predseda SNS Andrej Danko. Archívne foto Zdroj:AP/SITA

"Ak mám byť koaličným partnerom, ktorý sa dozvedá o odchodoch ministra, vysokých štátnych úradníkov z tlačových besied, necítim sa komfortne a neviem si predstaviť ďalšie fungovanie koalície. To neznamená, že otvárame koaličnú zmluvu," vyhlásil Danko na tlačovej konferencii po mimoriadnom rokovaní predsedníctva. Zdôraznil, že sa SNS nechce dozvedať o krokoch partnerov z tlačových konferencií.

Pellegrini ako predseda vlády je podľa jeho slov pre SNS novým človekom, z pohľadu jeho postojov a hodnôt neznámy. "Je tých tém strašne veľa, ktoré by mohli dospieť k tomu, že by komunikácia SNS s pánom Pellegrinim bola komplikovaná. Potrebujeme sa cítiť komfortne v tejto vláde. Sú témy, ktoré nám pán Pellegrini musí zodpovedať, pokiaľ máme mať voči nemu dôveru," povedal Danko.

Spomenul napríklad tému migrantov a ich prerozdeľovania, aj ďalšie výzvy v rámci Európskej únie. Chce vedieť aj Pellegriniho predstavu o jadre Únie.

Sľúbil, že SNS urobí všetko preto, aby si svoje postoje inteligentne vysvetlili tak, aby sa v piatok konala vláda a boli schválené zákony. Danko priznal, že inicioval odsunutie rokovania vlády zo stredy na piatok, aby si vydiskutovali názory.

Otvorenie koaličnej zmluvy nie je podľa Danka aktuálne v hre. "Keď to bude v hre, tak to urobím. Ak budem cítiť, že sa SNS dusí, že máme byť 'pošpiňovaní', tak to urobím, ako som to urobil minulý rok," uviedol Danko. Odmietol informácie o tom, že by SNS hovorila o predčasných voľbách. "Od nedôvery vláde a predčasných volieb sme ďaleko," poznamenal.

Danko naznačil aj problém s ministerstvom financií. "Odmietam sa klaňať, prosiť o financie, aby som musel tvrdo bojovať o veci, ktoré sú prirodzené vo funkčnom štáte," uviedol. Ako príklad rozdielnych názorov uviedol aj konflikt v Sýrii.

"Myslím si, že pán Fico by sa nevyjadril o konflikte v Sýrii, že ho podporuje," povedal Danko, ktorý by sa podľa vlastných slov tiež takto nevyjadril. Šéf SNS tiež spomenul Rusko, ktoré by sa nemalo podľa neho poškodzovať.

TASR

Diskusia