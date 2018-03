Viacerí poslanci nechcú za ministra kultúry Tomáša, ale Jarjabka. Hovorí sa aj o Richterovom odchode

BRATISLAVA - Väčšia skupina poslancov za Smer-SD sa stavia proti tomu, aby sa mediálny poradca Roberta Fica, Erik Tomáš, stal v novej vláde Petra Pellegriniho ministrom kultúry.

Mediálny poradca Roberta Fica, Erik Tomáš. Archívne foto Zdroj:TASR/AP

Zdôvodňujú to podľa informácií agentúry SITA tým, že najmenej, čo nový kabinet potrebuje, sú protesty umeleckej obce. Navrhujú, aby sa novým šéfom rezortu stal dlhoročný predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek. Svoju podporu vláde podmieňujú práve tým, aby sa Tomáš nestal ministrom kultúry.

Podľa informácií agentúry SITA v novej vláde by mal skončiť aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, ktorý bol uplynulé dva roky spájaný s kauzou zariadenia Čistý deň. Novým vicepremiérom pre informatizáciu by mal byť podľa informácií agentúry SITA košický primátor a poslanec NR SR Richard Raši. Šéfovať rezortu vnútra by mala namiesto Roberta Kaliňáka doterajšia štátna tajomníčka rezortu Denisa Saková.

Poverenie zostaviť novú vládu dostal od prezidenta SR vo štvrtok Peter Pellegrini. Ten by chcel nový kabinet predstaviť do utorka. Po vymenovaní by mal 30 dní na prípravu nového programu vlády.

SITA

Diskusia