Smer prechádza výraznými zmenami. Pripravuje sa na parlamentné voľby

BRATISLAVA – V Smere-SD sa momentálne nediskutuje o téme odchodu jeho predsedu Roberta Fica do čela Ústavného súdu SR. V sobotnej rozhlasovej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol premiér Fico. Informácie o tom, že uvažuje o kandidatúre na Ústavný súd s cieľom stať sa jeho predsedom priamo neodmietol. Vyhlásil však, že jeho hlavnou ambíciou je momentálne príprava strany na parlamentné voľby v roku 2020.

Premiér má podľa vlastných slov záujem vyhrať aj piate parlamentné voľby a zostaviť štvrtú vládu. Archívne foto Zdroj:AP/SITA

Fico v tejto súvislosti pripomenul, že Smer-SD je v moderných dejinách Slovenska najúspešnejšia politická strana, ktorá vyhrala za sebou štvoro parlamentných volieb a zostavila tri vlády. Premiér má podľa vlastných slov záujem vyhrať aj piate parlamentné voľby a zostaviť štvrtú vládu. "To je moja ambícia, na ktorej pracujem," zdôraznil.

"Ak má Smer-SD podporu, ktorá sa stále pohybuje medzi 25-timi až 30-timi percentami, čo by za to dali iní, keby to tak bolo, a má šancu vyhrať piate parlamentné voľby a opäť zostaviť vládu,, je mojou povinnosťou tie opraty držať v rukách, a urobiť všetko, aby Smer-SD bol takou politickou stranou, ktorá v histórii Slovenska bude ťažko prekonaná," uviedol ministerský predseda.

Fico doslova uviedol, že celý tento rok bude pripravovať vládu a Smer-SD na parlamentné voľby 2020. "Každý by ma najradšej vyhnal z politiky a poslal niekde inde. My teraz vôbec na túto tému nehovoríme," povedal s tým, že stranu na budúci rok nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu, na jeseň ťažké komunálne voľby a tiež prezidentské voľby.

"Tu veľmi jasne znovu opakujem, že v žiadnom prípade nebudem kandidovať na post prezidenta," zvýraznil Fico. Smer-SD podľa neho v žiadnom straníckom orgáne zatiaľ nepreberal, kto bude v prezidentských voľbách kandidovať. "To by bolo správne oznámiť niekde na prelome letných prázdnin," vysvetlil. Smer-SD podľa slov jeho predsedu nebude čakať na vyjadrenie súčasného prezidenta Andreja Kisku a bude hľadať kandidáta. "Toto nie je rozhodujúce v našom rozmýšľaní," doplnil.

Výrazné zmeny

V Smere-SD sa robia výrazné zmeny. Menia sa štyria krajskí predsedovia z ôsmich, chystajú sa veľké zmeny pri okresných predsedoch a dochádza k výmene generálneho manažéra strany.

Premiér reagoval na otázky o zmenách v strane v súvislosti s jeho výrokom, že "ak nefunguje bordel, treba vymeniť dievčatá, nie postele". V súvislosti so zmenou generálneho manažéra strany uviedol, že to bude profesionálny pracovník, ktorý sa bude venovať iba strane.

"Chcem priniesť úplne nové pohľady na manažérske riadenie strany, urobíme zmeny aj pokiaľ ide o orgány strany," avizoval Fico. Poukázal, že doba v politike nie je ľahká, vznikajú strany bez zázemia, bez členov.

"V týchto časoch chcem zabezpečiť štandardnosť Smeru-SD. Je tu časť ľudí, stále významná na Slovensku, ktorá chce politiku tohto typu. A mojou povinnosťou je zabezpečiť, aby túto politiku dostávali," uzavrel premiér.

TASR

