Učitelia spochybňujú Lubyovej výsledky: Zatiaľ neurobila nič dôležité

BRATISLAVA - Podľa Slovenskej komory učiteľov neurobila ministerka školstva Martina Lubyová pre žiakov a učiteľov zatiaľ nič dôležité. Od riešenia skutočných problémov odvádza pozornosť vymýšľaním umelých. Chce vytvoriť organizáciu, ktorá bude vyhovovať autoritatívnemu a nedemokratickému modelu riadenia a komunikácie. Ministerka predstavila plán zriadiť novú komoru učiteľov, hoci už existuje Slovenská komora učiteľov.

Zdroj:michal smrcok

Svoj zámer zdôvodňuje tým, že organizácie pedagógov nemajú vždy dostatok času na pripomienkovanie zákonov, a rokovanie so zástupcami učiteľov treba zjednodušiť a usmerniť. Navyše dodáva, že organizácie sa medzi sebou nevedia zhodnúť.

„Ak pani ministerka komunikuje problém nedostatku času organizácií na pripomienkovanie, bolo by vhodné, aby sa pozrela na to, z akého dôvodu sú termíny určené na proces pripomienkovania stanovené obvykle na čas školských prázdnin, sviatkov a dovoleniek. Či krátkosť času na pripomienkovanie a neochota ministerstva poskytnúť materiály vopred je len obyčajnou neprofesionalitou, alebo zámerom. Ak pani ministerka tvrdí, že školské organizácie sa medzi sebou nikdy nezhodli, je to lož. Na principiálnych otázkach vieme nájsť úplnú zhodu," píše sa v stanovisku Slovenskej komory učiteľov, ktoré zaslal jej predseda Vladimír Crmoman.

Učitelia sa ostro ohradzujú voči snahe ministerky usmerňovať alebo dokonca riadiť proces spolupráce medzi ministerstvom a organizáciami.

„Takéto vyjadrenia z úst ministerky nás prenášajú z demokratickej spoločnosti do totalitného systému, ktorý sme už raz prekonali. Profesijná komora má vzniknúť zo slobodnej vôle učiteľov a nie na pokyn úradníkov ministerstva," píše sa v stanovisku Slovenskej komory učiteľov. Na podnet komory bol zriadený školský ombudsman, vypracovaná príručka práv pedagogických zamestnancov, spustila sa práca na etickom kódexe.

„Niektoré naše pripomienky sa zapracovali do zákonov, s naším prispením sa znížila byrokratická záťaž. Urobili sme niekoľko dôležitých prieskumov, ktorými ministerstvo nedisponovalo a využilo ich ako podklad vo svojich analýzach.

Sú situácie, keď sú pripomienky Slovenskej komory učiteľov a iných organizácií ponechané bez odozvy tak, ako v prípade Učiaceho sa Slovenska, keď bola práca mnohých ľudí rozhodnutím ministerky odložená bez transparentného dialógu a program sa skončil bez toho, aby sa vôbec začal," tvrdia učitelia a dodávajú, že na zlepšenie komunikácie v rezorte nie je potrebná nová komora, ale nové ministerstvo, ktoré sa k svojim partnerom začne správať rovnocenne a slušne.

Je potrebné, aby ministerstvo školstva zmenilo svoju kultúru, naozaj začalo diskutovať s verejnosťou a jej názory bralo aj do úvahy. „Chceme, aby sa ministerstvo prestalo hrať na spoluprácu, ale skutočne spolupracovalo. Učitelia si zaslúžia ministerstvo, ktoré ich prestane ignorovať odkladaním ich podnetov do šuplíka," uzavreli.

SITA

Diskusia