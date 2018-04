Traja najvyšší ústavní činitelia reagujú na úmrte Pavla Pašku. Danko sprístupní kondolenčnú knihu

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) vyjadruje úprimnú sústrasť celej rodine zosnulého bývalého predsedu parlamentu Pavla Pašku. Rodine zosnulého tiež kondoluje premiér Peter Pellegrini a prezident SR Andrej Kiska. Bývalý predseda Národnej rady SR a dlhoročný vedúci predstaviteľ strany Smer-SD Pavol Paška zomrel náhle v piatok doobeda vo veku 60 rokov v Košiciach.

Bývalý predseda Národnej rady SR a dlhoročný vedúci predstaviteľ strany Smer-SD Pavol Paška. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

„Ťažko sa hľadajú slová, keď predčasne odíde človek. O to ťažšie, keď zastával takú vysokú funkciu a osobne som ho poznal. Videl som v poslednej dobe, ako sa trápi z toho, čo sa v tejto spoločnosti deje. Je mi veľmi ľúto, že nás Pavol Paška, človek vzdelaný, múdry, opustil. Chcel by som vyjadriť čo najúprimnejšiu sústrasť celej rodine, skloniť hlavu. Chcel by som zároveň vyzvať všetkých ľudí, aby sme sa dnes na Slovensku spamätali, aby prestali riešiť problémy emóciami, aby na sebe vzájomne hľadali dobro, porozumenie a lásku, pretože mám pocit, že ideme veľmi zlou cestou,“ vyjadril Danko v reakcii, ktorú agentúre SITA poskytol hovorca predsedu parlamentu Tomáš Kostelník.

Zároveň Kostelník informoval, že Danko dnes od 15:00 sprístupní v priestoroch NR SR kondolenčnú knihu v súvislosti s úmrtím bývalého predsedu NR SR Pavla Pašku.

Pellegriniho informácia o smrti Pašku hlboko zarmútila

Predseda vlády Peter Pellegrini vyjadril úprimnú sústrasť príbuzným a priateľom zosnulého bývalého predsedu parlamentu Pavla Pašku. Ako povedal na začiatku dnešnej tlačovej konferencie s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou, informácia o smrti Pašku ho hlboko zarmútila. Pripomenul tiež, že to bol človek, ktorý stál na čele Národnej rady SR a preto navždy ostane zapísaný v histórii slovenskej politiky.

Kisku zaskočila náhla smrť Pavla Pašku

Prezidenta SR Andreja Kisku zaskočila náhla smrť bývalého predsedu parlamentu Pavla Pašku, rodine a príbuzným vyjadril úprimnú sústrasť.

"Prezidenta zaskočilo náhle úmrtie Pavla Pašku a vyjadril úprimnú sústrasť najbližším príbuzným, rodine, priateľom a známym," napísal Kiskov hovorca Roman Krpelan v písomnom stanovisku.

