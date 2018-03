AKTUALIZOVANÉ

Termínov prípadných predčasných volieb je viac. Ako najpravdepodobnejší sa spomína 7. júl

BRATISLAVA - Rokovania medzi lídrami koaličných strán Robertom Ficom (Smer-SD), Andrejom Dankom (SNS) a Bélom Bugárom (Most-Híd) sa venujú aj dátumu prípadných predčasných volieb.

O predčasných voľbách v rámci koalície sa hovorí po pondelňajšom rokovaní Republikovej rady Mosta-Híd. Zdroj:TASR - Dano Veselský

Podľa informácií agentúry SITA z prostredia koalície sa uvažuje o 7. júli ako termíne, keď by občania mali rozhodnúť o zložení nového parlamentu. Proti tomuto termínu je Most-Híd, ktorý požaduje predčasné parlamentné voľby v septembri.

O predčasných voľbách v rámci koalície sa hovorí po pondelňajšom rokovaní Republikovej rady Mosta-Híd. Tá sa zhodla na tom, že Most bude rokovať buď o predčasných voľbách, alebo strana vystúpi z koalície.

Politická situácia na Slovensku je napätá po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.

Termínov je viac

Možných termínov na predčasné parlamentné voľby môže byť podľa podpredsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Jaroslava Pašku viac. Uviedol to dnes pred novinármi s tým, že predpokladá, že to nebude počas prázdnin. Ako najpravdepodobnejší termín sa spomína 7. júl.

"Nechcel by som to hodnotiť. Je otázka, do akej miery to bude vhodná konštelácia," uviedol Paška s tým, že technicky by sa dal júlový termín stihnúť a SNS je za čo najskorší termín.

"Naša strana sa nebude to tohto veľmi vkladať. Budeme sa usilovať, aby bol problém vyriešený čím skôr," dodal. Na otázku, kedy by mal byť termín istý, uviedol, že je to v kompetencii koaličných lídrov, aby o tom rozhodli v lehote, do pondelka 19. marca.

"Pokiaľ Most-Híd funguje ako koaličný partner a necháva NR SR konštruktívne viesť ďalej, tak je potrebné vytvoriť priestor, aby sa takto pracovalo a aby sa udržala forma spolupráce aj v predvolebnom období," uviedol Paška s tým, že zákony, ktoré sú v prvom či v druhom čítaní, by bolo dobré dotiahnuť do konca.

Jaroslav Paška uviedol, že stále je možnosť, že zásadná rekonštrukcia vlády by mohla priniesť riešenie. V prípade, ak by sa koalícia nakoniec dohodla na rekonštrukcii vlády a zhodla by sa na výmene premiéra, by bolo podľa Pašku veľmi dôležité, či by náhradníka prezident Andrej Kiska akceptoval a či by ho vymenoval.

"Nechceli by sme robiť personálnu politiku Smeru," uviedol. Podľa Pašku by to mal byť človek s politickými skúsenosťami, za sebou by mal mať odbornú kariéru, mal by byť známy verejnosti a mal by byť dôveryhodný. SNS však do vyjednávania Mosta-Híd so Smerom nezasahuje. "Snažíme sa, aby mali dostatočný priestor," dodal.

