Súdne pojednávanie s Kiskom o prevode pozemkov odročili. O zrušenie termínu požiadal prezident

POPRAD – Súdne pojednávanie ohľadom prevodu pozemkov v katastri obce Veľký Slavkov pod Tatrami, ktorých majiteľom je prezident SR Andrej Kiska, je odročené. „Sudca Okresného súdu Poprad vyhovel v uvedenej sporovej veci žiadosti žalovaného a zrušil termín verejného pojednávania stanovený na 6. apríl tohto roku,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského súdu v Prešove a okresných súdov v jeho pôsobnosti Ivana Petrufová.

Ku kúpe daného pozemku došlo podľa Kisku na základe inzerátu asi pred 16 rokmi. Foto archív Zdroj:AP/SITA

O zrušenie piatkového termínu požiadal práve Kiska. Nový termín zatiaľ stanovený nebol, k jeho stanoveniu dôjde až v závislosti od doručenia vyjadrenia žalovaného k zmene petitu žaloby žalobcom. „Tá bola súdom posielaná na zaujatie procesného stanoviska,“ dodala hovorkyňa.

Prezident sa už dávnejšie vyjadril, že tento súdny spor o pozemok je smutný príbeh. „Predstavte si, že si kúpite byt a po 20 rokoch vám zaklope na dvere niekto, od koho ste byt nekupovali, a povie vám, že on je majiteľ bytu. Nepoznáte ho, nikdy ste ho nevideli. Smutné je aj to, že pokiaľ na druhej strane skutočne došlo k nezákonnému prevodu vlastníckych práv, tak sme sa na súde stretli dve poškodené strany,“ konštatoval koncom januára prezident na svojej facebookovej stránke. Očakáva, že súd rozhodne a nájde spravodlivosť. Vo svojom vyjadrení deklaroval, že kúpil pozemok od istého človeka a nemal najmenšiu predstavu, že by na ňom bola akákoľvek ťarcha. Ku kúpe daného pozemku došlo podľa Kisku na základe inzerátu asi pred 16 rokmi. S manželkou si chceli postaviť rodinný dom a hľadali vhodný priestor.

TASR

