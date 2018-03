Strany predstavia nominácie do Pellegriniho vlády. Minister vnútra by nemal byť dlhoročný straník

BRATISLAVA - Koaličné strany Smer-SD, SNS a Most-Híd by mali v pondelok predstaviť svoje nominácie do vlády, ktorú povedie Peter Pellegrini (Smer-SD). Stretnú sa predsedníctva strán a tiež predstavitelia strán s Pellegrinim. O dôvere novej vláde by mohol parlament rokovať už v stredu (21.3.).

Pellegrini cez víkend povedal, že ministrom vnútra po Robertovi Kaliňákovi by nemal byť dlhoročný straník. Foto archív Zdroj:AP/TASR

V novej vláde má prísť k viacerým zmenám oproti tej doterajšej. Najsilnejšia strana Smer-SD musí nanovo obsadiť minimálne tri rezorty, a to vnútro, kultúru aj post vicepremiéra pre investície.

Pellegrini cez víkend povedal, že ministrom vnútra po Robertovi Kaliňákovi by nemal byť dlhoročný straník. Mal by však byť v rezorte už zorientovaný. O menách nehovoril. Nepotvrdil ani, či Erik Tomáš bude ministrom kultúry a novým vicepremiérom minister hospodárstva Peter Žiga. Nominácie Smeru-SD by mohli byť známe popoludní.

Rokovať bude aj Most-Híd. Rozhodne o nástupcovi za Luciu Žitňanskú, ktorá už nebude pokračovať v novej vláde na poste ministerky spravodlivosti. Nahradiť by ju mal súčasný predseda klubu Mosta-Híd Gábor Gál. Podporuje ho predseda strany Béla Bugár, konečné slovo bude mať predsedníctvo. Mostu-Híd patria aj ministerstvá životného prostredia a dopravy, kde by zmeny nemali nastať.

Zídu sa aj predstavitelia SNS. Národniari majú povedať, či si ponechávajú všetkých troch aktuálnych ministrov. Pellegrini potvrdil, že nemá problém s tým, ak si ich SNS nechá. Budúci premiér by šiel prezidenta Andreja Kisku informovať o zozname ministrov v pondelok popoludní či v utorok (20.3.). V stredu (21.3.) by mohol parlament rokovať o dôvere novej vláde.

