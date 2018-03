SNS ešte koaličných partnerov nekontaktovala. O napojení Krištúfkovej na mafiánov má dôkaz

BRATISLAVA - Koaliční partneri zatiaľ oficiálne nerokovali o zámere SNS odvolať opozičnú poslankyňu Petru Krištúfkovú (Sme rodina) z Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Národniari takýto krok avizovali s tým, že dôvodom sú prepojenia Krištúfkovej s postavami organizovaného zločinu.

Predseda SNS Andrej Danko. Archívne foto Zdroj:danko sns bax

"Je to vec nášho koaličného partnera. Ak ten návrh bude relevantný, musíme sa na to pozrieť. Faktom je, že žila v spoločnej domácnosti s mužmi, ktorí boli odsúdení ako mafiáni. Ak ten návrh príde, budeme musieť zaujať stanovisko," povedal podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Miroslav Číž.

Koaličný poslanec uznáva, že hnutie Sme rodina má nejaké percentá hlasov od voličov. "Je tu však otázka, do akej miery o tom boli informovaní. Na druhej strane je tu diskusia, do akej sme sa dostali. Dočítal som sa o talianskej mafii na východnom Slovensku a jej spojení s politikmi a čítal som, že som priateľ Vadalu. Pritom Vadalovo meno som nikdy predtým nepočul. Za týchto okolností, keď som dva týždne čítal titulky, ako je Smer-SD kontaminovaný mafiou, treba sa na novú situáciu pozrieť novými očami," odkázal Číž.

Partneri majú málo informácií

Peter Kresák z klubu Mosta-Híd vie zatiaľ o iniciatíve SNS len z médií. "A to je veľmi málo. Potrebujem si vypočuť obe strany, zatiaľ si počkajme. Neviem o tom, že by bol Most-Híd v tejto téme oslovený oficiálne," uviedol. Podobne sa vyjadril aj predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák. "Zatiaľ nás SNS neoslovila. Ak tak urobí, budeme rokovať," odkázal.

Predseda uvedeného výboru Eduard Heger (OĽaNO) uviedol, že takéto informácie o Petre Krištúfkovej sú známe už dávno. "Boli známe už na začiatku volebného obdobia. Pani Krištúfková bola regulárne zvolená voličmi do NR SR a následne poslancami do tohto výboru. Andrej Danko tu len predvádza divadlo, na ktorom ja nechcem mať účasť," uistil.

Šéf poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák potvrdil, že jeho strana chce o tom okrem koalície hovoriť aj s opozíciou. "Na našom poslaneckom klube zaznelo, že ak sú páni Igor Matovič (OĽaNO) a Ľubomír Galko (SaS) objektívni, ako o sebe tvrdia, nemajú na výber," uviedol.

"Nie je možné, aby v takejto funkcii bola žena, ktorá údajne žila v spoločnej domácnosti s mafiánmi, ako bol zavraždený Robert Dinič či Peter Havaši," uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová. Pripomenula, že podľa medializovaných informácií mala Krištúfková blízko aj k odsúdenému šéfovi piťovcov Jurajovi Ondrejčákovi.

SNS predloží dôkaz

"Nakoniec nie je ani tajomstvom, že Petra Krištúfková bola viackrát vo vzťahu a žila v jednej domácnosti s poslancom Borisom Kollárom (predseda hnutia Sme rodina, pozn. red.)," doplnila. SNS preto predloží na schôdzi parlamentu dôkaz prepojenia poslankyne s mafiou, najmä majetkové prepojenia. Uvedené informácie podľa národniarov poslankyňa pri svojej nominácii utajila.

Kollár na to reagoval slovami, že politici SNS chcú nezmyselným útokom na Petru Krištúfkovú prekryť vlastné kauzy a prepojenia na mafiu. Krištúfkovej minulosť je podľa Kollára dlhodobo známa. "Tieto veci nikto nezamlčoval. Bolo to známe aj pred voľbami, odpovedal som na to už veľakrát. Bolo to stokrát vysvetlené. Teraz to otvárajú preto, aby prekryli svoje vlastné kauzy a prepojenia na mafiu," uviedol Kollár.

Krištúfková označila snahu SNS za účelovú a praktiky národniarov za "nechutné". Vidí za tým pokus o prekrytie vlastných škandálov. Zdôrazňuje, že je nevinná a nikdy nebola súčasťou mafiánskeho sveta. Zopakovala, že SNS neprináša nič nové, všetky obvinenia už Krištúfková podľa vlastných slov vysvetlila x-krát.

TASR

Diskusia