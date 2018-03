AKTUALIZOVANÉ

SNS bude rokovať o predčasných voľbách. Sú pripravení aj na letný termín

BRATISLAVA – Predsedníctvo SNS zaviazalo lídra strany Andreja Danka rokovať o predčasných voľbách, ale až vtedy, ak dôjde k pádu vlády, resp. jej nefunkčnosti, prípadne k nefunkčnosti koalície. „Preto sú akékoľvek úvahy o stanovení termínu nových volieb nateraz predčasné,“ uvádza sa v stanovisku SNS.

„Slovenská národná strana vníma, že koaličný partner nepovažuje demisiu ministra vnútra za dostatočnú,“ uvádza sa v stanovisku. Foto archív Zdroj:danko sns bax

Národniari berú na vedomie rozhodnutie koaličného partnera, že rekonštrukcia vlády zo strany Mosta-Híd už nepripadá do úvahy. „Slovenská národná strana vníma, že koaličný partner nepovažuje demisiu ministra vnútra za dostatočnú,“ uvádza sa v stanovisku.

Strana Most-Híd v noci oznámila, že bude rokovať s koaličnými stranami o predčasných voľbách. "Republiková rada strany Most-Híd poveruje jej vedenie na čele s predsedom rokovať s koaličnými partnermi o možnostiach predčasných volieb," povedal po viac ako osemhodinovom rokovaní Béla Bugár.

V uznesení z rokovania sa tiež píše, že v prípade neúspešných rokovaní Most vystúpi z koalície. "Premiér sa odmietol dohodnúť o predčasných voľbách, teraz budeme mať vôľu rokovať ešte s koaličnou SNS, dovtedy nevieme povedať, ako to dopadne," dodal Bugár. Je presvedčený, že predčasné voľby by mali byť skôr ako v novembri, keď sa uskutočnia komunálne voľby. Podľa neho sa má vládna koalícia dohodnúť, že budú predčasné voľby a kedy budú.

Úvahy o termíne sú predčasné

Akékoľvek úvahy o stanovení termínu predčasných parlamentných volieb sú nateraz predčasné. SNS o nich bude rokovať až vtedy, ak dôjde k pádu vlády, resp. jej nefunkčnosti, prípadne k nefunkčnosti koalície. Na sociálnej sieti to napísal líder SNS Andrej Danko.

Zároveň berie na vedomie rozhodnutie koaličného partnera Most-Híd, že rekonštrukcia vlády je už uzavretá možnosť. A vníma, že bugárovci nepovažujú demisiu ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) za dostatočnú.

O situácii aktuálne rokuje na Úrade vlády SR aj Smer-SD. Členovia najvyššieho vedenia už postupne prichádzajú.

Paška nesúhlasí

Národniari z SNS už hovorili o dátumoch prípadných predčasných volieb. Potvrdil to prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška.

"Hľadali sa dátumy," uviedol Paška, podľa ktorého ak by malo dôjsť k predčasným voľbám, mohol by sa nájsť čo najskorší termín. "Sme pripravení aj na letný termín, ale musíme vedieť, či bude podpora," doplnil s tým, že je možné aj spojenie s komunálnymi voľbami.

Podľa Pašku sa čaká na dohodu lídrov. Majú sa dohodnúť na spoločnom postupe. "Zatiaľ dohoda nie je. Čakáme, či sa to vyrieši a ak nie, tak čakáme, či Most-Híd začne konať samostatne," uviedol. Ak Most-Híd odíde z koalície, SNS to bude rešpektovať.

SITA

