Snem začal kritikou médií a Kisku. Fico odkazuje, že Smer-SD nie je na jedno použitie

BRATISLAVA – Kritikou médií, prezidenta Andreja Kisku, organizátorov protestov či opozície začal stranícky snem predseda Smeru-SD Robert Fico. Snem, na ktorom zmenia stanovy, je dnes v zariadení Častá-Papiernička. Fico sa venoval tomu, čo sa stalo po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Vyhlásil, že jeho abdikácia nebola prejavom slabosti, ale zodpovednosti, aby koalícia prežila.

Expremiér Robert Fico. Zdroj:AP/TASR

Pripomenul, že už v minulosti hovoril o rozdelení postu predsedu Smeru a predsedu vlády. Dodal však, že s Petrom Pellegrinim sú priatelia, budú pôsobiť v tandeme. Avizoval, že teraz sa bude venovať strane a podstatne viac sa stretávať s občanmi.

Expremiér prezidentovi vyčítal, že najprv Slovensko označil za úspešnú krajinu, ale po vražde tieto slová neplatili. Zdôraznil, že ak Kiska hovorí o úspešnom Slovensku, je to aj vďaka Smeru, ktorý je pri moci desať z 25 rokov. Kiskovi vyčítal, že bol v ten týždeň, čo sa verejnosť o vražde dozvedela, na dovolenke. Ficovi sa nepáči, že keď sa vrátil, tak vyzval na predčasné voľby alebo zásadnú rekonštrukciu vlády. Podľa neho z Prezidentského paláca nezaznel hlas na obranu SR. „Jeho úloha v marcových udalostiach bola viac než smutná,“ povedal Fico s tým, že Kiska sa pohyboval na hrane ústavy.

Predsedovi Smeru sa nepáčia stanoviská Reportérov bez hraníc či rezolúcia Európskeho parlamentu. Tá má podľa neho amatérske časti. „Zo dňa na deň sme sa stali neúspešnou krajinou. Na pôde európskych inštitúcií sme boli fackovacím panákom,“ povedal s tým, že olej do ohňa prilievali opoziční europoslanci. Fico povedal, že nerozumie vyhláseniam o desivej atmosfére medzi novinármi a politikmi na Slovensku. Argumentoval, že aj po páde o desať miest sme v rebríčku slobody tlače na tom dobre.

Diktovať si nenechá

Najmasovejšie protesty od novembra ´89 sú podľa Fica dôkaz, že nikto nikomu nebránil vyjadriť svoj názor, ale pýtal sa, kde je hranica, do ktorej sa volení zástupcovia majú riadiť požiadavkami ulice. „Strany koalície majú mandát od milióna voličov,“ pokračoval. Zároveň uviedol, že organizátori protestov nebudú najsilnejšej strane diktovať, koho môže na post ministra vnútra nominovať. Novinárom vyčítal, že boli revolučnými tribunálmi a snažia sa ovplyvňovať verejnú mienku.

Fico v prejave takisto vyhlásil, že Smer-SD nie je strana na jedno použitie, prekonal už krízy a vždy sa z nich vrátil silnejší. „Nikam neodchádzame,“ zopakoval. Na záver hovoril o sociálnom balíčku, zvyšovaní minimálnej mzdy. Tvrdí, že strana by 20 percent energie mala venovať sebe a 80 percent ľuďom. Po zmene stanov by sa tak malo stať, on osobne chce tráviť viac času s voličmi. Vrátil sa aj k svojmu odchodu z postu premiéra. Ten podľa neho nebol prejavom slabosti ani tlaku ulice, ale zodpovednosti, keďže Most-Híd chcel odísť z koalície a už boli dokonca termíny predčasných volieb.

Približne 130 delegátov sa dnes na straníckom sneme Smeru-SD zišlo v Častej-Papierničke. Snem začali minútou ticha za nedávno zosnulého expredsedu NR SR Pavla Pašku.

Fica vymeniť nechcú

Predstavitelia Smeru-SD nevidia dôvod na výmenu predsedu strany Roberta Fica. Zhodli sa na tom pri príchode na pracovný snem do Častej - Papierničky.

"Na to (výmenu predsedu, pozn. TASR) nie je absolútne žiadny dôvod," vyhlásil podpredseda Robert Kaliňák. Téma to nie je ani podľa podpredsedu Juraja Blanára. "Robert Fico je doteraz v dobrej kondícii a nevidím dôvod, prečo by mal post predsedu strany opúšťať," povedal poslanec NRSR Ľubomír Petrák.

