SMK víta iniciatívu opozície. Je pripravená spolupracovať

BRATISLAVA - Strana maďarskej komunity (SMK) je podľa vlastných slov plnohodnotnou súčasťou opozície, a preto víta formujúcu sa spoluprácu týchto síl v súvislosti s prípadnými predčasnými parlamentnými voľbami. "Cítime zodpovednosť za všetkých slušných ľudí v tejto republike, a preto vítame iniciatívu OĽaNO a SaS k spolupráci demokratických opozičných síl. Sme pripravení k strategickým, programovým rokovaniam s jednotlivými opozičnými stranami pre dosiahnutie novej demokratickej vládnej sily na Slovensku," píše sa v stanovisku predsedu strany Józsefa Menyhárta. Stanovisko poskytla tlačová tajomníčka Helena Fialová.

SMK víta formujúcu sa spoluprácu v súvislosti s prípadnými predčasnými parlamentnými voľbami. Archívne foto Zdroj:TASR/AP

Predseda OĽaNO Igor Matovič je ochotný diskutovať o spájaní sa s demokratickými opozičnými stranami. "My budeme apelovať na zodpovednosť," dodal. Nechce riskovať, že hlasy voličov prepadnú. Podľa neho, ak im ľudia vybojujú možnosť vládnuť, mali by si byť schopní si s inými stranami sadnúť za jeden stôl. Matovič hovoril o možnej dohode o spolupráci s KDH, SMK, stranou Miroslava Beblavého Spolu a aj s Progresívnym Slovenskom. "Toto sú predbežne štyria partneri, ktorých chceme osloviť na spoločný postup," povedal ešte v utorok 13. marca.

Líder opozičnej strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík navrhuje všetkým demokratickým opozičným, parlamentným aj viacerým neparlamentným stranám dohodu o budúcej spolupráci. Informoval o tom na dnešnej tlačovej besede s tým, že opozícia sa zhoduje na tom, že riešením súčasnej situácie sú predčasné parlamentné voľby. "Za SaS a zvyšok opozície hovorím, že sme pripravení prevziať za Slovensko zodpovednosť. Máme pripravené premyslené reformy a už tradične najlepší program. Všetky opozičné strany sa vyjadrili, že podporujú predčasné parlamentné voľby v čím skoršom termíne," uviedol Sulík. Návrh dohody hovorí o tom, že strany, ktoré s ňou budú súhlasiť, deklarujú, že po voľbách nebudú spolupracovať so Smerom-SD a so stranou Mariana Kotlebu. "Dohoda hovorí o tom, že nebudeme navzájom na seba útočiť a o tom, že v rámci boja proti korupcii uplatníme nulovú toleranciu. Návrh dohody som rozposlal všetkým opozičným stranám a s ich predsedami začnem rokovať," uviedol s tým, že v zmysle tejto dohody pôjde strana Sloboda a Solidarita do volieb samostatne, s jasnou a kvalitnou programovou i personálnou ponukou.

SITA

Diskusia