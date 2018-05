AKTUALIZOVANÉ

Smer-SD navrhuje strop pre odchod do dôchodku. Opozícia a rozpočtová rada upozorňujú na riziká

BRATISLAVA - Poslanci koaličnej strany Smer-SD na júnovú schôdzu parlamentu predložia návrh na zastropovanie veku odchodu do dôchodku, pričom by to malo byť zakotvené v Ústave SR. Informoval o tom v piatok predseda strany Robert Fico s tým, že táto hranica by nemala byť vyššia ako 65 rokov. Poslanci sú však pripravení o výške veku diskutovať. Strana totiž bude potrebovať na schválenie tohto návrhu ústavnú väčšinu v parlamente.

Predseda strany Smer-SD Robert Fico. Archívne foto. Zdroj:AP/TASR

Predseda Smeru-SD avizoval, že o tomto návrhu strana rokuje s rezortom financií, Sociálnou poisťovňou, ale aj koaličnými stranami. "Nemôžeme nechať ľudí, aby až do smrti pracovali," podotkol Fico. Smer-SD však bude okrem koaličných poslancov potrebovať aj hlasy opozície.

"Najvýznamnejším argumentom, ktorý môže presviedčať poslancov, je závažnosť témy. Je správne, že táto diskusia sa prenesie na pôdu parlamentu. Dajme priestor všetkým, ktorí majú záujem, vytvorme k tomu aj odborné zázemie. Poslanci sa musia zamyslieť nad tým, že kedy chcú, aby ľudia išli do dôchodku," poznamenal Fico.

Hranica 65 rokov

Pre Smer-SD je hornou hranicou vek 65 rokov. "Nerád by som spustil polemiku, či to má byť 64 alebo 65 rokov. Možno vznikne variant, kedy by muži išli v 65 a ženy v 63. Existuje variant, kde by sa podstatne viac zohľadňovalo to, že či pracujúca matka sa starala na materskej o deti. Možností je veľmi veľa. Pre mňa je rozhodujúce zakotviť maximálnu hranicu do Ústavy SR, ktorá by nemala byť vyššia ako 65 rokov. Ale pripúšťam varianty," podotkol Fico.

Zároveň vyčíslil, že ak by sa zastropoval vek napríklad na 65 rokov, tak by finančné vplyvy do roku 2070 mohli byť na úrovni 70 miliárd eur. "Nechcem sa s niekým hádať, že to bude alebo nebude mať dopady. Jasné, že to bude mať dopady. Rastie ale výkonnosť ekonomiky, máme menej nezamestnaných, platia sa odvody, toto všetko vytvára priestor na zvládnutie tohto procesu.

Dopady do budúcnosti nie sú také, že by sa nedali zvládnuť," poznamenal Fico s tým, že "jemu sa páči aj návrh odborárov", ktorí hovoria o veku 64 rokov. "Nikto nejde zvyšovať vek odchodu do dôchodku, ale chceme, aby postupný nárast bol v určitom okamihu zastropovaný ústavným zákonom," doplnil Fico.

Zdôvodnil, že nechce zastropovanie dôchodkového veku pretláčať cez obyčajný zákon, pretože by to podľa neho vnášalo nestabilitu do dôchodkového systému. Fico zároveň pripustil, že hľadanie nadpolovičnej väčšiny na podporu tohto návrhu bude náročné.

Viaceré riziká

Zavedenie dôchodkového stropu na Slovensku ale podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zhorší dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Toto opatrenie by sa navyše prejavilo až po roku 2038. Dotýkalo by sa tak ľudí narodených v roku 1974 a neskôr. Podľa RRZ táto problematika nie je "témou dnešných dní, dokonca ani desaťročia".

RRZ však upozorňuje na viaceré riziká. V porovnaní so súčasným nastavením dôchodkového systému bude navrhované opatrenie po roku 2038 viesť k postupnému zvýšeniu počtu poberateľov dôchodkových dávok. "Keďže výška priznaného dôchodku priamo závisí od obdobia dôchodkového poistenia, menší počet odpracovaných rokov v porovnaní so súčasným systémom zníži výšku budúcich priznávaných dôchodkov z priebežného systému o 3,9 % v roku 2050 a o približne 7,6 % v roku 2066," upozornila rada. Negatívne vplyvy možno očakávať aj v prípade výšky budúcich dôchodkov z druhého piliera.

Rozpočtová rada upozorňuje aj na riziko spomalenia ekonomického rastu cez trvalú stratu ľudí, ktorí by sa vďaka zlepšujúcemu sa zdravotnému stavu a vyššej dĺžke života vedeli naďalej uplatniť na trhu práce. Spomalenie by mohlo predstavovať 0,2 až 0,3 percentuálneho bodu. V roku 2066 by tak hrubý domáci produkt bol nižší o 6,2 %.

Negatívom môže byť aj prehĺbenie deficitu dôchodkového systému a negatívny vplyv tento krok môže mať aj na saldo verejnej správy. "V rokoch 2038 až 2066 vzrastie negatívny vplyv na saldo postupne na 1,1 % HDP ročne. Dôjde aj k nárastu dlhu verejnej správy o 22,5 % HDP v roku 2066," upozornila rozpočtová rada.

Celkovo podľa RRZ zastropovanie dôchodkového veku zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií. "Na kompenzovanie tohto vplyvu bude potrebné nájsť dodatočné trvalé úspory vo výdavkoch, a to minimálne vo výške 0,3 % HDP," dodala RRZ.

Názory opozície

Opozícia tiež upozorňuje na viaceré riziká zastropovania veku odchodu do dôchodku. Strana SaS varuje pred ohrozením budúcich dôchodkov, hnutie OĽaNO zase hovorí o predlžovaní veku odchodu do dôchodku, a to najmä v prípade žien.

"Robert Fico (Smer-SD) vyhlasoval, že pokiaľ bude predsedom vlády, tak sa nebude predlžovať vek odchodu do dôchodku. Namiesto toho, aby splnil to, čo sľúbil, Robert Fico v podstate všetkým ženám narodeným od roku 1955 do 1974 bez problémov zvýšil vek odchodu do dôchodku, a to dramaticky. Všetkým ostatným ženám sľubuje, že to bude 65. My si myslíme, že takéto správanie je antisociálne," vyhlásil líder OĽaNO Igor Matovič. Upozornil aj na analýzu rozpočtovej rady, ktorá hovorí, že toto opatrenie sa ľudí dotkne až po roku 2038.

Opozičný poslanec Eugen Jurzyca (SaS) uviedol, že liberáli pripúšťajú diskusiu o strope veku odchodu do dôchodku, ale nesúhlasia so "zabetónovaním" do Ústavy SR. "Keby sme súhlasili, ohrozíme budúce dôchodky. Vieme, že budú veľmi nízke. Keď skrátime vek odchodu do dôchodku, budú ešte nižšie. Zabetónovať takéto vážne pravidlo je ako zabetónovať napríklad pravidlo o minimálnej mzde," skonštatoval Jurzyca.

Upozornil na to, že strana prichádza s viacerými opareniami na zlepšenie ekonomiky, aby sa zabezpečilo viac peňazí aj dôchodcom na dôchodky. "SaS chce, aby boli na Slovensku vyššie dôchodky a aby sa nechodilo rovno z práce na cintorín. My si nevymýšľame, že čo bude o 30 rokov, nehovoríme, že chceme nariadiť blahobyt, robíme kroky na to, aby sa blahobyt zväčšoval postupne na základe konkrétnych opatrení. Fico ich nemá, preto chce ústavným zákonom schváliť výsledky práce, ktorá sa musí urobiť a ktorú on naplánovanú nemá," dodal Jurzyca.

Matovič sa vyjadril, že je ochotný sadnúť si so Smerom-SD za jeden stôl a rokovať. Hnutie má však aj vlastný návrh. OĽaNO navrhuje, aby ženy odchádzali do dôchodku o rok skôr za každé jedno vychované dieťa, ktoré ukončí strednú školu. "Ženy strávia veľmi veľa času výchovou detí a za túto prácu im nikto nič nezaplatí a vytvára sa protirodinná atmosféra na Slovensku. Preto zaviesť aspoň takúto symbolickú odmenu pre matky by bolo na mieste. Pre Roberta Fica je tento návrh hodená rukavica. Ak chce niekomu pomôcť, tak týmto matkám môže pomôcť hneď. O tejto téme sme ochotní sa baviť," doplnil Matovič.

Dymová clona Fica

Kritická voči návrhu Smeru-SD je aj mimoparlamentná strana KDH, ktorá označila zastropovanie veku odchodu do dôchodku za "dymovú clonu Roberta Fica na prekrytie jeho problémov". "Poslanec Fico zneužíva túto vážnu tému, aby sa nehovorilo o prepojeniach vlády na mafiu, podvodoch v poľnohospodárstve či o katastrofálnej situácii v RTVS. Ľudia by naozaj nemali pracovať až do smrti a témou odchodu do dôchodku sa treba vážne zaoberať, preto tento zúfalý pokus Roberta Fica odvrátiť pozornosť verejnosti od svojich škandálov považujeme za ľudský hyenizmus," dodala strana v stanovisku pre médiá.

