Sľubovaný sociálny balíček: Účinná pomoc alebo demotivujúci výsmech?

BRATISLAVA - Plienky a dojčenské mlieko očistené od DPH, mladomanželské pôžičky, vyšší rodičovský príspevok alebo úvahy o platenom voľne pre otca pri narodení dieťaťa. Demografická krivka Slovenska robí vrásky politikom a týmito opatreniami by chceli ľudí motivovať na založenie rodiny. Ako vidia nový sociálny balíček tí, ktorým sú nástroje rodinnej politiky adresované?

Ilustračné foto. Zdroj:AP/SITA

Čím staršie dieťa, tým väčšie náklady, - vraví 39-ročná trojnásobná matka Zuzana. „S manželom sme sa vzali po ukončení vysokej školy, zobrali sme si úver, kúpili byt a narodilo sa nám prvé dieťa. Mala som 25 rokov. Úver odvtedy splácame a ešte dlho budeme,“spomína. Príjmy jej rodiny nie sú nadštandardné a priznáva, že momentálne im to vychádza „na doraz“.

Na doraz idú, aj čo sa týka pracovno-rodinného vyťaženia. „Ráno odchod z domu po šiestej. Najmladší syn do škôlky, staršie dve deti do školy. Keďže bývame trochu ďalej od školy, vozíme ich. Po obede krúžky všetkých detí. S manželom denne riešime logistiku, keďže krúžky sa často prelínajú v čase a priestore,“ smeje sa nad svojím manažérskym výkonom. „Do týždenného rytmu patria aj pravidelné návštevy lekárov, nákupy, večer doma učenie, varenie, uspávanie najmladšieho,“ opisuje.

Spomína si, že ako mladý pár to pred pätnástimi rokmi so založením rodiny nemali najľahšie. „Čokoľvek by sa reálne premietlo do života, to by ocenili mnohé mamičky. Snaha sa vždy cení,“ povedala na závery vlády v rodinnej politike. V roku 2003, keď sa Zuzane narodilo prvé dieťa, sa materská rátala ako 55 percent hrubej mzdy, kým dnes je to 75 percent.

