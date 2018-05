Slovensko a EÚ sa zhodli: Odstúpenie od jadrovej dohody je poľutovaniahodný krok

BRATISLAVA – Odstúpenie od jadrovej dohody s Iránom zo strany Spojených štátov amerických (USA) považuje Európska únia (EÚ) spolu so SR za poľutovaniahodný krok. V stredu to pred zasadnutím vlády uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Ivan Korčok. EÚ a SR vyzývajú zvyšné krajiny zapojené v dohode, aby v nej zostali a dodržiavali ju.

Trump vyhlásil, že jadrová dohoda nikdy nepriniesla a nikdy neprinesie mier. Foto archív Zdroj:TASR/AP

Rozhodnutie, ktoré v utorok (8.5.) oznámil vo Washingtone americký prezident Donald Trump, Korčok označil za mimoriadne závažné s tým, že v kombinácii s avizovanými sankciami zo strany USA bude mať zásadný dopad na efektívnosť celej dohody s Iránom.

"Spolu s EÚ považuje Slovenská republika tento krok za poľutovaniahodný, musím to takto povedať, pretože samotná dohoda bola výsledkom 12-ročného úsilia," reagoval Korčok. "Chceme povedať, že to bola doteraz dohoda z nášho pohľadu efektívna, lebo opakované inšpekcie priamo na mieste zo strany Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu potvrdili, že ju Irán dodržuje," deklaroval.

Korčok vysvetlil pozíciu EÚ, že jedinou reálnou odpoveďou v tejto chvíli je vyzývať všetkých, ktorí v dohode zostali zapojení, aby ju dodržiavali. "Vyzývame k tomu aj Irán, aby sa zdržal okamžitých krokov, ktorými bude reagovať na USA, a verím, že určitým spôsobom aj bez USA bude táto dohoda prinášať svoj cieľ," uviedol.

Širší kontext

Krok USA má podľa štátneho tajomníka aj širší kontext a je závažný s ohľadom na to, že dohoda s Iránom je dôležitým prvkom kontroly a nešírenia jadrových zbraní. "Vieme veľmi dobre, že v tejto chvíli je na stole pokus o to, aby sme zbavili Kórejský polostrov jadrových zbraní," pripomenul.

"Nakoniec musíme priznať, že je to, bohužiaľ, ďalší krok v zásadnej oblasti, keď EÚ a USA, ktoré sú strategickými partnermi, majú odlišný názor, ale USA zostávajú strategickým partnerom, musíme spolu hovoriť ešte viac," doplnil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí.

Rukojemníci jadrového vydierania

Americký prezident Trump v utorok vo Washingtone oznámil, že Spojené štáty odstupujú od jadrovej dohody svetových mocností s Iránom a jeho krajina zavedie voči Teheránu opäť sankcie. Trump vyhlásil, že jadrová dohoda nikdy nepriniesla a nikdy neprinesie mier. Spojené štáty podľa neho nebudú "rukojemníkom jadrového vydierania".

K dohode o jadrovom programe dospeli Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, EÚ i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní. Dohoda platí do roku 2025, no niektoré časti, vrátane prísnejších kontrol medzinárodnými pozorovateľmi, sa majú uplatňovať do roku 2040.

TASR

