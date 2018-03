SaS ukázala reformu zdravotníctva. Je za odštátnenie nemocníc

BRATISLAVA - Jednoduchšie podmienky pre vstup zdravotných poisťovní na trh, odštátnenie nemocníc, zmeny vo vzdelávaní zdravotníkov či vo vykonávaní ich profesie. Takto si reformu zdravotníctva predstavuje strana SaS, najsilnejšia opozičná strana. V utorok ju novinárom predstavili Richard Sulík a Jana Cigániková, na dokumente spolupracovali aj exminister zdravotníctva Rudolf Zajac či bývalý šéf siete nemocníc Svet zdravia Ľuboš Lopatka.

Veľké univerzitné a fakultné nemocnice patriace pod štát by sa mali podľa SaS podrobiť v prvom kroku tvrdým rozpočtovým obmedzeniam. Foto archív Zdroj:TASR - Jakub Kotian

SaS je za to, aby sa trh zdravotných poisťovní (ZP) zliberalizoval. "Sme za väčšiu konkurenciu," povedal šéf SaS Sulík. Strana to chce docieliť výrazným znížením základného imania pri ich vzniku z približne 17 miliónov eur na jeden milión. Takto mieni napríklad podporiť vznik regionálnych či podnikových ZP. SaS zároveň hovorí o prísnejších pravidlách pre poisťovne pri manažovaní pacientov, ale aj o prísnejších podmienkach pri vyplácaní ich zisku - dlhé čakacie lehoty by pri tomto úkone boli problémom.

Akciové spoločnosti

Veľké univerzitné a fakultné nemocnice patriace pod štát by sa mali podľa SaS podrobiť v prvom kroku tvrdým rozpočtovým obmedzeniam, "ktoré pre ne v súčasnosti neplatia". Najsilnejšia opozičná strana to chce docieliť ich transformáciou na akciové spoločnosti. "A potom by sme pre ne hľadali nových vlastníkov či prevádzkovateľov, čo zabezpečia efektívny chod," povedal Martin Barto zo zdravotníckeho tímu SaS.

Zlúčenie ministerstiev

Najsilnejšia opozičná strana tiež navrhuje zlúčiť ministerstvo zdravotníctva s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Považuje to za praktické aj napríklad z hľadiska riešenia chronických lôžok. SaS takisto hovorí o takzvaných "lietajúcich lôžkach", ktoré nebudú mať pevne stanovené miesto na oddeleniach, ale použijú sa tam, kde ich bude treba.

Systém vzdelávania

SaS sa nepáči ani aktuálne nastavený systém pri vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov. Školy by podľa strany mali mať možnosť nakupovať praktickú výuku u viacerých nemocníc, čo vopred spĺňajú dané kritériá, "a nie iba na to dopredu určených". Opozičná strana je takisto za stanovenie presnej ceny každého jedného študijného odboru s tým, že študent si ho zaplatí zo svojich budúcich odvedených daní. "Dôležité je tiež nahradiť kreditový systém reálnym preskúšavaním vedomostí v určitých časových horizontoch," povedala Cigániková, členka parlamentného zdravotníckeho výboru.

"Reforma je komplexná, mali sme nad ňou kopec sedení, stovky človekohodín," dodal Sulík s tým, že nejde o konečný dokument, ale o podklad pre diskusiu a zbieranie pripomienok. SaS plánuje mať ohľadom reformy zdravotníctva debaty v ôsmich krajských mestách.

Nejde o prvý reformný dokument strany SaS. Verejnosti už napríklad predstavila reformu rómskych osád, školskú reformu, reformu bezpečnosti a spravodlivosti či Agendu 2020.

TASR

