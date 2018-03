AKTUALIZOVANÉ

SaS reaguje na zastavenie Uberu. Érseka vyzvala na prípravu zákona pre alternatívnych prepravcov

BRATISLAVA – Ministerstvo dopravy pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd) by malo urýchlene konať a pripraviť legislatívu aj pre alternatívnych dopravcov, ktorí poskytujú ľudom prepravné služby. Myslia si to predstavitelia opozičnej strany SaS a na stredajšej tlačovej konferencii k takémuto kroku Érseka vyzvali.

"Táto forma prepravy založená na moderných technológiách bude určite chýbať," konštatoval Marosz v stredajšom stanovisku. Ilustračné foto

"Jednoducho, štát musí reagovať na vývoj, ktorý tu je," konštatoval poslanec SaS Miroslav Ivan. Reagoval tak na najnovšie rozhodnutie súdu, podľa ktorého je poskytovanie služieb spoločnosťou Uber v rozpore so zákonom, ten preto prestal takéto služby poskytovať.

Dôsledok nečinnosti

"To, že tu dnes musí Uber ukončiť svoju činnosť, je dôsledkom práve nečinnosti ministerstva dopravy, ktoré malo minimálne dva roky na to, aby pripravilo legislatívu na to, aby mohli v preprave osôb podnikať rôzne firmy a rôzne zoskupenia," zdôraznil Ivan.

Ak je na Slovensku dopyt po takejto službe, ministerstvo dopravy by sa podľa neho malo snažiť vytvárať takú legislatívu, aby ľudia mohli využívať takéto služby a zároveň, aby bolo možné podnikať v poskytovaní takýchto služieb.

SaS už novelu predkladala

Pripomenul, že strana SaS už v minulosti predložila do parlamentu novelu zákona o cestnej doprave, kde riešila práve túto problematiku. Plénum Národnej rady (NR) SR ju však neodobrilo a neposunulo do druhého čítania. Podľa Ivana však môže ministerstvo dopravy pokojne čerpať z tohto návrhu SaS.

Rezort dopravy už totiž avizoval, že pripravuje novelu zákona, ktorá sa bude zaoberať taxislužbami. Ivana však mrzí, že sa strácajú týždne a mesiace a vôbec nemuselo dôjsť k súdnemu rozhodnutiu, na základe ktorého skončil Uber.

Podobne aj poslanec opozičného hnutia OĽaNO Ján Marosz považuje za poľutovaniahodné, že ministerstvo dopravy nedokázalo za tri roky v spore taxikárov a služby Uber nájsť kompromisné riešenie, ktorého výsledkom by bola predovšetkým spokojnosť ľudí.

Nepružný sektor taxislužieb

"Táto forma prepravy založená na moderných technológiách bude určite chýbať," konštatoval Marosz v stredajšom stanovisku. Na druhej strane si však podľa vlastných slov uvedomuje, že nepružný sektor taxislužieb potrebuje urgentne legislatívny zásah. "Preto spolu s naším legislatívnym tímom pripravíme taký zákon, ktorý bude reflektovať požiadavku občanov na jednoduchú a pohodlnú prepravu hodnú 21. storočia," avizoval.

Pripravuje zmenu

Ministerstvo dopravy reagovalo s tým, že vníma technologický pokrok v poskytovaní služieb, a preto v súčasnosti pripravuje zmenu príslušných zákonov, ktoré zjednodušia podnikanie v oblasti prepravy osôb na cestách. "Pripravovaná novela zákona reaguje aj na nové trendy v oblasti kolaboratívnej ekonomiky a takisto na využívanie digitálnych platforiem pri podnikaní v oblasti prepravy osôb," uviedol pre TASR odbor komunikácie rezortu dopravy.

V spolupráci s ministerstvom financií napríklad rezort navrhuje možnosť určenia ceny doplniť o možnosť vypočítať cenu prostredníctvom digitálnej platformy.

TASR

Diskusia