SaS a OĽaNO novej vláde neveria: Prinesie len kšefty a netransparentné tendre

BRATISLAVA - Poslanci najsilnejšej opozičnej strany SaS nepodporia programové vyhlásenie vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD). Na tlačovej konferencii to oznámil šéf liberálov Richard Sulík. Vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorú vo štvrtok vymenoval prezident SR Andrej Kiska, nedostane v Národnej rade SR ani dôveru opozičného OĽaNO. Podľa hnutia to nie je kabinet, ktorý obnoví dôveru ľudí v inštitúcie a štát.

OĽaNO vyzýva na výmenu policajného prezidenta Tibora Gašpara a očistu polície. Foto archív Zdroj:Archív Plus 7 dní

"Vymenovanie vlády sme zobrali na vedomie asi tak, ako že prší. Je to holý fakt. Nová vláda dôveru poslancov SaS nezíska aj preto, že jej programové vyhlásenie bude veľmi podobné ako doteraz. Navyše, po odchode Lucie Žitňanskej (Most-Híd) a Mareka Maďariča (Smer-SD) odišli z vlády ľudia, ktorí možno mali úprimný záujem meniť veci k lepšiemu. Teraz však nastáva tma," myslí si Sulík.

Kšefty, tendre a vata

On sám je presvedčený, že vláda môže mať vo svojom programe čokoľvek, ale vždy z toho vylezie len jedno. "Kšefty, netransparentné tendre a kopa vaty, ktorou sa to má zakryť. Neprídu žiadne zmeny. Ak niečo príde, budú to úplatky voličom v podobe sociálnych balíčkov. Preto, aby tú hrôzu masívneho rozkrádania verejného majetku zakryli, aby sa zabudlo na medzinárodnú hanbu a na úkladnú vraždu," povedal.

Sulík vyhlásil, že SaS sa stotožnila s úpenlivým volaním námestí po predčasných voľbách. "Predložili sme návrh na predčasné voľby. Je to jasný a konkrétny cieľ, za ktorým sa musí slušná časť Slovenska vydať. Veríme, že náš postup má podporu širokej verejnosti," odkázal.

Správna strana

Predseda SaS zároveň vyzval koaličných poslancov, aby dobre zvážili hlasovanie o dôvere Pellegriniho vláde. "Nevieme im ponúknuť eurofondy ani teplé miesta. Ale vieme im povedať, že budú stáť na správnej strane. Mali by takúto vládu odmietnuť. Majú v rukách možnosť spraviť niečo pre našu krajinu," dodal.

Hodili uterák do ringu

Podpredsedníčka SaS Jana Kiššová priznala, že nerozumie rozhodnutiu organizátorov verejných zhromaždení zrušiť piatkové (23.3.) podujatie. "Ako občan im nerozumiem. Ešte pred týždňom bolo cítiť odhodlanie vydržať, dnes akoby organizátori hodili uterák do ringu. Rozumiem však sklamaným a prekvapeným občanom, ako aj ochote študentov, ktorí prevzali organizáciu zhromaždenia do vlastných rúk. Ich pochod osobne podporíme," uistila.

Podpredseda strany Ľubomír Galko zase deklaroval, že poslanci SaS urobia v parlamente maximum, aby požiadavky ľudí z námestí tlmočili koalícii. "Chceme slušné Slovensko. Stojíme za ľuďmi, ktorí razantne a veľmi slušne prejavili svoj názor a rozhorčenie," uzavrel.

OĽaNO

"Vláda, ktorú na príkaz Roberta Fica zostavil Peter Pellegrini, nebude mať v parlamente dôveru hnutia OĽaNO a neposunie Slovensko dopredu," uviedli lídri OĽaNO Igor Matovič a Veronika Remišová.

Zdôrazňujú, že výmena Roberta Kaliňáka za Tomáša Druckera na poste ministra vnútra nezabezpečí nezávislé vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. "Takisto sa takouto zmenou nezabezpečí ani nezávislé vyšetrenie káuz spájaných so stranou Smer, o ktorých zavraždený novinár písal," tvrdí OĽaNO.

Očista polície

V rezorte vnútra podľa nich treba urobiť zásadné zmeny aj personálne výmeny. OĽaNO vyzýva na výmenu policajného prezidenta Tibora Gašpara a očistu polície.

Vedenie Policajného zboru SR by sa malo meniť. V príhovore po vymenovaní vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) to povedal prezident SR Andrej Kiska s tým, že na potrebe zmien v policajnom vedení sa zhodol s novým ministrom vnútra Tomášom Druckerom (nominant Smeru-SD). Drucker potvrdil, že sa chce s Gašparom stretnúť v čo najkratšom čase. Zatiaľ nevie, koho odvolá a koho ponechá vo funkcii.

OĽaNO prekážajú v novej vláde viaceré nominácie. "Na svojich postoch ostali ministri, ktorí dlhodobo nedosahujú dobré výsledky," uviedlo hnutie, pričom poukazuje na ministerku školstva Martinu Lubyovú (nom. SNS), šéfku agrorezortu Gabrielu Matečnú (nom. SNS) či ministra obrany Petra Gajdoša (SNS).

