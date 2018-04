SaS chce ísť do volieb samostatne. Na jeseň predstaví tieňovú vládu

ŽILINA – Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predstaví tieňovú vládu pravdepodobne na jesennej programovej konferencii. Predseda SaS Richard Sulík to povedal v príhovore k delegátom na sobotňajšom kongrese strany v Žiline.

Predseda SaS Richard Sulík. Archívne foto Zdroj:AP/SITA

"Roky trvalo, kým sa vykryštalizoval náš kvalitný tím, a ešte tento rok, pravdepodobne na našej programovej konferencii, predstavíme tieňovú vládu," povedal Sulík.

Zároveň zdôraznil, že SaS pôjde do volieb samostatne. "Rozumiem želaniu mnohých našich voličov, aby sme sa spojili s ďalšími opozičnými stranami. Ale rozhodli sme sa takto, pretože na to máme. Do volieb pôjdeme v čestnej a férovej súťaži o najlepšie riešenia. Budeme vysvetľovať voličom, že voľba nie je o menšom zle, ale o väčšom dobre. A že aj keď nemusia s nami súhlasiť vo všetkom, tak je nekonečnekrát lepšie dať hlas nám, ako ho zahodiť voľbou strany, ktorá sa do parlamentu nedostane," podotkol líder SaS.

Až po voľbách bude podľa neho SaS hľadať programovú zhodu so stranami, s ktorými sa pokúsi vytvoriť funkčnú vládu. "Vládu, ktorá bude garantom spravodlivosti a slobody. Garantom jedného z najlepších podnikateľských prostredí v Európskej únii," dodal Sulík.

TASR

