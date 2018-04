SaS chce dať možnosť hlasovať aj Slovákom v zahraničí. Voliť by mohli na ambasádach

BRATISLAVA - Občania SR by mali mať možnosť voliť vo voľbách do NR SR, Európskeho parlamentu, v prezidentských voľbách, v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta a v referende aj na zastupiteľských a konzulárnych úradoch Slovenska v zahraničí. V novele volebného zákona to navrhujú poslanci opozičnej SaS Martin Klus a Milan Laurenčík. Právnou normou sa bude parlament zaoberať na májovej schôdzi.

Právnou normou sa bude parlament zaoberať na májovej schôdzi. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Liberáli tvrdia, že moderné občianstvo odohrávajúce sa v čoraz globalizovanejšom svete predpokladá možnosť voliť si svojich zástupcov bez ohľadu na aktuálne miesto pobytu.

"Účasť pri niektorých druhoch volieb a pri referende dosahuje v Slovenskej republike nízke percentuálne hodnoty, čo možno sčasti pripísať k tomu, že mnoho občanov Slovenskej republiky sa krátkodobo, ale aj dlhodobo zdržuje v zahraničí," uviedli v dôvodovej správe s tým, že pracovné, rodinné a iné povinnosti, resp. vzdialenosť im neumožňuje cestovať na Slovensko za účelom uplatnenia svojho volebného práva.

Klus a Laurenčík argumentujú, že hoci sa mnohé európske aj vnútroštátne témy bytostne dotýkajú aj občanov dlhodobo sa zdržiavajúcich v zahraničí, podľa súčasnej úpravy nemajú s výnimkou volieb do NR SR a referenda právo uplatniť si svoje volebné právo v zahraničí. Pri voľbách do parlamentu a pri referende majú možnosť voliť poštou, čo aj mnohí využívajú.

"Tento spôsob je však administratívne pomerne komplikovaný a niektorých občanov, najmä pri väčšom počte voličov v rodine, môže odrádzať od účasti aj cena poštovného. Tá sa totiž môže na jednu zásielku vyšplhať aj na desať a viac eur," uvádzajú liberáli.

Účinnosť svojej novely navrhujú od 1. júla 2018, aby sa kompetentné orgány vedeli na novú úpravu pripraviť a aby nová úprava postihla aj budúcoročné prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu.

O nízkej volebnej účasti najmä vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) sa nedávno hovorilo aj na spoločnom rokovaní Výboru NR SR pre európske záležitosti a Zahraničného výboru NR SR. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) tam deklaroval pripravenosť hovoriť s rezortom vnútra o zmene volebnej legislatívy tak, aby Slovensko dosiahlo vyššiu volebnú účasť vo voľbách do EP.

"Zatiaľ nerobíme nič preto, aby sme neboli opäť najhorší. Je to pritom vizitka náš všetkých. Teda jednoznačne áno, mohli by sme byť v záujme zvýšenia účasti menej reštriktívni. V Nemecku je šesť spôsobov, ako môže občan Nemecka voliť do EP. Budem preto o tom hovoriť a chcem aj vás požiadať o politickú podporu. Sme krajina, ktorá profituje z členstva v EÚ, mali by sme preto ukázať náš európsky charakter," poznamenal Lajčák na margo volieb, ktoré budú v roku 2019.

TASR

Diskusia