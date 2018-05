Sakovej prioritou je vrátiť ľuďom dôveru v políciu. O Gašparovom nástupcovi bude diskutovať s premiérom

BRATISLAVA - Chcem, aby ma verejnosť hodnotila na základe mojich rozhodnutí a mojej práce, nie na základe toho, pod kým som pracovala. Povedala to v relácii TA3 V politike ministerka vnútra Denisa Saková a dodala "na ministerstve vnútra pôsobím desať rokov, prešla som viacerými funkciami a viedla som viaceré veľké projekty."

Ministerka vnútra Denisa Saková. Archívne foto Zdroj:TASR - Michal Svítok

Ako ďalej uviedla v relácii šéfka rezortu vnútra, jej najväčšou prioritou je vrátiť občanom dôveryhodnosť v políciu a vymenovať nového dočasného policajného prezidenta. Podľa jej slov by to malo byť ešte pred odchodom Tibora Gašpara z funkcie, teda pred 31. májom.

Meno nového policajného prezidenta vyberie po diskusii s premiérom Petrom Pellegrinim. "Musí nás presvedčiť, že má víziu a stratégiu, ako bude rozvíjať policajný zbor. Mien je viac," povedala na margo výberu Saková a pochválila návrh zákona svojho predchodcu na poste ministra Tomáša Druckera, na základe ktorého bude po novom prebiehať voľba nového policajného prezidenta. Voľba bude dvojkolová.

V prvom kole by ho mala vybrať odborná komisia so zastúpením z polície, odborov, či prokuratúry. Komisia následne odporučí návrh, ktorý pôjde do vypočutia do výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. "Dvojkolová voľba zaručí, že výber kandidáta bude odpolitizovaný už v prvom kole," dodala Saková.

Relácia sa okrem iného venovala aj aktuálnej situácii v RTVS. Podľa poslankyne NR SR Viery Dubáčovej sme v krízovej situácii. "Dôveryhodnosť vo verejnoprávnu televíziu je ohrozená, klesá a my musíme tento problém riešiť," dodala. Poslankyňa NR SR za stranu SaS Natália Blahová povedala, že v SaS sú presvedčení, že má Jaroslav Rezník odstúpiť z postu generálneho riaditeľa RTVS.

Treba riaditeľa, ktorý príde s projektom, ako zlepšiť dôveryhodnosť a verejnoprávnosť. Podľa Karola Farkašovského z SNS pojem verejnoprávnosť predstavuje niečo iné, ako ho chápu mladí ľudia. "Vo verejnoprávnosti sú jasne dané mantinely - informácie sú objektívne, nestranné a nezávislé. Od novinára nepotrebujem počuť jeho osobné postoje a názory. Potrebujem od neho počuť informáciu a vytvorím si na ňu názor. Na to mám právo."



