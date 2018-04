Saková chce prinavrátiť dôveru v políciu: Je otázne, dokedy budeme celý zbor riadiť z ulice

BRATISLAVA – Na post policajného prezidenta je viacero kandidátov a jeho meno by mohlo byť známe aj skôr ako na konci mája. Sú medzi nimi súčasní aj bývalí príslušníci Policajného zboru (PZ). Nová ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) taktiež verí, že vraždu Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa podarí objasniť. Jej hlavnou snahou na poste šéfky rezortu vnútra bude prinavrátiť dôveru v PZ. Uviedla to v prvom rozhovore po svojom vymenovaní do funkcie, ktorý poskytla TASR.

Prezident s nomináciou Sakovej na post ministerky nesúhlasil a rovnako si nezískala ani podporu opozície. Foto archív Zdroj:AP/TASR

Uplynulo len niekoľko hodín, čo vás prezident Slovenskej republiky vymenoval do funkcie ministerky vnútra. Andrej Kiska sa však vyjadril v tom zmysle, že nie je spokojný a vašu nomináciu považuje za premrhanú príležitosť. Ako by ste reagovali na jeho slová?

Pán Kiska je prezident SR, mal možnosť vyjadriť svoj názor. Ja ten jeho názor akceptujem. Už pri zostavovaní prvej vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) nastali viaceré problémy, keď kvôli jeho výhradám niektoré nominácie neprešli. Post ministra vnútra v poslednej dobe v spoločnosti rezonuje najviac.

Naopak, podporu vám, samozrejme, vyjadrila vládna strana Smer-SD, jej predseda Robert Fico sa vyjadril, že ste skúsená profesionálka, zdôraznil, že v rezorte vnútra pracujete desať rokov. Taktiež líder strany Most-Híd Béla Bugár povedal, že vás bude hodnotiť na základe pracovných výsledkov. Osobne cítite podporu koaličných strán?

Určite áno, už tým, že Smer-SD ma nominoval do tejto funkcie. Ponuku som prijala, pretože som súčasťou tímu, ktorý za desať rokov ministerstvo jednak rozhýbal a jednak urobil v rezorte viacero markantných zmien.

Na post šéfa rezortu vnútra prichádzate po Tomášovi Druckerovi (nom. Smeru-SD), ktorý je považovaný za krízového manažéra. Je jasné, že tlaky na tento post sú v súčasnosti enormné. Myslíte si, že sa s nimi vysporiadate lepšie, ako sa to podarilo vášmu predchodcovi?

To si nedovolím tvrdiť a nechcem to ani hodnotiť, ako sa s tým vysporiadam ja a ako sa s tým vysporiadal Tomáš Drucker. Skutočne, to mi ľudsky neprináleží. Ja si myslím, že to ukážu kroky, ktoré budeme vidieť. Bude len na mne, aké výsledky prinesiem v najbližšom období.

V rezorte vnútra ste sa venovali najmä reforme verejnej správy, ale možno už menej policajným témam. Stále napríklad nie je známy kandidát na funkciu policajného prezidenta. Tibor Gašpar by mal skončiť približne o jeden mesiac. Máte už predstavu, kto by mal tento post zastávať?

Máme viacero kandidátov a mien. Osobne sa s nimi chcem stretnúť a prejsť s nimi ich vízie a predstavy, ako by PZ viedli, ako by dokázali uchopiť tú veľkú zodpovednosť, ktorá by mala ležať na ich pleciach a ako by vedeli obnoviť dôveru občanov k polícii, ktorá bola naštrbená za posledné týždne. Hovoríme stále o dočasnom policajnom prezidentovi, ten nový vzíde z výberového konania podľa nového zákona.

Tibor Gašpar (vľavo) po boku expremiéra Roberta Fica a bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Foto archív Zdroj: AP/TASR

Mohli by ste konkretizovať, o akých kandidátov ide?

Kandidátov je niekoľko, nechcem hovoriť počet. Po osobných stretnutiach zistíme aj to, či budeme hľadať ešte aj nejakých ďalších ľudí. Môžem to povedať v skratke, máme kandidátov, ale nevylučujeme, že sa pozrieme ešte aj po iných príslušníkoch PZ, ktorí skutočne počas ich kariéry dosiahli výnimočné výsledky.

Sú to ľudia, ktorí sú v aktívnej službe v PZ?

Niektorí sú v aktívnej službe, niektorí sú už vo výsluhovom dôchodku.

Teda platia tvrdenia predsedu vlády Petra Pellegriniho a Tibora Gašpara, že najneskôr od júna by mal byť vo funkcii nový policajný prezident?

Určite áno, my sa budeme snažiť, aby nový policajný prezident, ktorý bude dočasne menovaný do obdobia, pokiaľ nebude zvolený nový riadnym výberovým konaním, sa ujal funkcie čo najskôr, ako to bude možné.

Policajného prezidenta Gašpara odvolal po nátlaku verejnosti nový premiér Peter Pellegrini. Foto archív Zdroj: TASR/AP

Opozícia však tvrdí, že odchodom Tibora Gašpara sa nič nevyrieši a prezentovala názor, že odísť by mal napríklad aj šéf Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Peter Hraško či šéf inšpekčnej služby Milan Lučanský. Chystajú sa zmeny aj na týchto postoch?

Treba si povedať jednu vec, že politickú zodpovednosť za celú tú situáciu zobral na seba minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý odstúpil. Politickú zodpovednosť vyvodil aj premiér Robert Fico. Taktiež bol následne premiérom Petrom Pellegrinim požiadaný prezident PZ Tibor Gašpar, aby odstúpil z funkcie, ktorý sa tomu nebránil a z funkcie odstúpil. Je otázne, dokedy budeme celý PZ riadiť z ulice a budeme počúvať hlasy ulice alebo sa budeme konštruktívne vyjadrovať k jednotlivým postom a k jednotlivej pracovnej činnosti ľudí, ktorí sú na svojich pozíciách.

Spýtam sa priamo, je jedným z kandidátov na post policajného prezidenta aj Peter Hraško?

Nemyslím si.

Zastavím sa ešte pri Robertovi Kaliňákovi, lebo sa objavujú tvrdenia, že ste jeho pravá ruka v tomto rezorte. Budete sa s ním radiť, čo sa týka fungovania ministerstva vnútra? Aký máte vzťah?

Je nepopierateľnou súčasťou celého môjho kariérneho postupu v štátnej správe, že desať rokov som pracovala na ministerstve vnútra pod vedením ministra Kaliňáka. To jednoducho je fakt. Riadila som veľké projekty a riadila som ich samostatne. Vždy to bolo o tom, že som informovala ministra Kaliňáka o výsledkoch a vždy som sa pýtala na to, či smer, ktorý som zvolila, je správny alebo nie, o tom sa s nadriadeným vždy musíte baviť. Vo svojej práci som však bola nezávislá.

Medzi Sakovej priority patrí objasnenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Foto archív Zdroj: SITA/AP

Nemôžem sa nespýtať aj na vraždu Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ako hodnotíte prácu PZ pri vyšetrovaní tohto trestného činu?

Chápeme súcit, emócie, všetko, čo prežívajú rodičia oboch zavraždených. Ako matka si neviem predstaviť ten pocit, keď prežijete vlastné dieťa. Určite si všetci želajú, aby táto vražda bola objasnená. Páchateľ alebo objednávateľ vraždy by mal čeliť spravodlivosti.

Myslíte si, že sa podarí páchateľovi vzniesť obvinenie a postaviť ho pred súd?

Treba tomu veriť. Zoberme si napríklad vraždu Ernesta Valka, ktorá bola objasnená v roku 2017 a stala sa niekoľko rokov predtým. Aj keď vtedajší minister vnútra Daniel Lipšic vtedy jasne deklaroval, že to bol jeho osobný priateľ a že sa posnaží, aby tá vražda bola vyšetrená čo najskôr, vzhľadom na celý priebeh vyšetrovania jednoducho nebolo možné nájsť vraha skôr. Generálna prokuratúra splnila, čo sľúbila a na vyšetrovaní vraždy novinára a jeho priateľky pracuje medzinárodný vyšetrovací tím, ktorý má moju plnú dôveru a je zárukou nezávislosti. Ako ministerka do vyšetrovania nemôžem zasahovať, ale celému vyšetrovaciemu tímu vytvoríme také podmienky, aby mohli nerušene na objasnení tejto vraždy pracovať.

Ste na pozícii ministerky vnútra iba niekoľko hodín. Môžete aspoň všeobecne uviesť, aké budú vaše prvé kroky alebo aké sú vaše priority na tomto poste?

Mojou najväčšou prioritou bude, aby dočasne menovaný policajný prezident a jeho tím, ktorý si on osobne zvolí, prinavrátili dôveru v políciu do času voľby nového policajného prezidenta. To bude ďalšia priorita, aby sme ten zákon o vymenovaní prezidenta PZ dotiahli do úspešného konca. Druhou prioritou je rómska problematika, čo je na Slovensku čoraz diskutovanejšia téma. V rámci eurofondov tu rozbiehame viaceré projekty, ktoré majú zlepšiť život v sociálne vylúčených skupinách. Táto problematika má aj druhú stranu mince, a preto sa budeme spolu s novým policajným prezidentom snažiť uviesť do života nový zákon o potláčaní kriminality v rómskych osadách, pretože stále mapujeme na Slovensku rómske osady, kde kriminalita je rastúca, a nie klesajúca. No a tretia priorita je, že naďalej sa chceme venovať verejnej správe alebo tej civilnej zložke ministerstva vnútra, to znamená dobudovaniu klientskych centier tam, kde chýbajú. Máme zanalyzovaných 900 procesov podľa jednotlivých životných situácií naprieč ministerstvami, ktoré chceme aj vďaka IT riešeniam zefektívniť tak, aby bol občan či podnikateľ vybavený rýchlejšie a efektívnejšie.

