S Úniou podľa Fica nesmieme hazardovať: Je to náš životný priestor

BRATISLAVA – Prvá priorita, pokiaľ ide o budúcnosť Európskej únie, musí byť nájsť riešenie na dobudovanie eurozóny, dostať pod kontrolu migráciu a tesnejšie spolupracovať v oblasti obrany a vnútornej bezpečnosti. Povedal to premiér Robert Fico (Smer-SD) v príhovore na Národnom konvente o EÚ na Bratislavskom hrade. Práve spolupráca v oblasti obrany a vnútornej bezpečnosti je podľa neho top priorita.

Predseda vlády SR Robert Fico. Archívne foto Zdroj:AP/SITA

V súvislosti so spomínanými prioritami prichádza na rad otázka peňazí. "Ak existujú nové priority, ktoré neboli tak výrazne financované, ako je migrácia a bezpečnosť, pravdepodobne nemôžeme rátať v budúcnosti s tým, že balík na kohéziu, odstraňovanie rozdielov bude taký istý veľký," povedal Fico. Tu chce Slovensko podľa jeho slov zohrať aktívnu úlohu a ponúknuť koncept inteligentnej kohézie.

"Poďme teda pýtať od našich partnerov v EÚ nie viac peňazí, ale hovorme, dajte nám viac voľnosti a pružnosti pri využívaní týchto zdrojov. Možno pri menšom balíku peňazí budeme schopní dosiahnuť viac," vysvetlil Fico. Ľudia sa podľa neho chcú mať dobre a cítiť sa bezpečne, a to by mala Únia riešiť.

"Štáty EÚ intenzívne rokujú o rozpočte Únie po roku 2020. Niektorí politici navrhujú, aby sa znížila finančná pomoc pre chudobnejšie regióny EÚ, teda aj pre Slovensko. Namiesto presadzovania našich záujmov dnes Robert Fico v rámci Národného konventu vyhlásil, že sa nebudeme hádzať o zem, aby sme dostali viac peňazí. Vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi je jeden zo základov fungovania Únie. Ak preto vláda pri rokovaniach v Bruseli odsúhlasí zníženie financií z rozpočtu EÚ na regionálny rozvoj, budeme to považovať za zlyhanie vládnej koalície," uviedla v reakcii poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (OĽaNO).

Naše miesto je v jadre

Fico zdôraznil, že miesto Slovenska je v EÚ a jej jadre. S Úniou podľa neho nesmieme hazardovať. "Je to náš životný priestor," povedal s tým, že prichádzame do fázy, keď budeme musieť povedať, čo chceme. "Mojím záujmom, ako predsedu vlády SR, je Slovensko. Viem, že znamená, ak hovoríme o boji za Slovensko, rovnako aj boj za Európu. To sa nedá dnes rozdeliť. My sme EÚ, EÚ to sme my," vyhlásil premiér.

Treba sa podľa neho postaviť voči demagógom a extrémistom. "Nie je nič lepšie ako EÚ. Naša bezpečnosť, prosperita a sociálny štandard nemajú alternatívu mimo Únie," doplnil. Zopakoval, že chce Slovensko v jadre, Nemecko a Francúzsko nepovažuje za druhú ligu. Svoje slová nepovažuje za "bianko šek", vopred hovorí, že ak príde v prípade migrácie na kvóty, nebudeme ich rešpektovať.

