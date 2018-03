S rekonštrukciou vlády sa nepočíta, upozornil Šebej: Predstavitelia Smeru zrejme nevedia čítať s porozumením

BRATISLAVA - Stanovisko Republikovej rady Mosta-Híd je, že buď padne dohoda na predčasných voľbách alebo bugárovci odchádzajú z koalície. To, že tam Smer-SD vidí aj možnosť rekonštrukcie vlády, zrejme súvisí s tým, že jeho predstavitelia nevedia čítať s porozumením. Pred novinármi to vyhlásil František Šebej (Most-Híd).

Na otázku, čo by Most-Híd urobil, ak by došlo k výmene premiéra, Šebej odvetil, že by to záviselo na tom, kto bude nový predseda vlády. Foto archív Zdroj:TASR - Štefan Puškáš

"Toto je problém na Slovensku, že vzdelávanie je nedostačujúce, teda nevedia čítať s porozumením," povedal Šebej. Na otázku, čo by Most-Híd urobil, ak by došlo k výmene premiéra, Šebej odvetil, že by to záviselo na tom, kto bude nový predseda vlády. "Ale naše uznesenie republikovej rady s tým nepočíta. To počíta s tým, že buď budú predčasné voľby alebo odchádzame z vlády," dodal.

Podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Miroslav Číž novinárom dopoludnia povedal, že v Smere-SD čítajú uznesenie Mosta-Híd ako stanovenie dvoch možností. A to buď predčasné voľby, alebo zásadná rekonštrukcia vlády. Most-Híd oficiálne deklaroval, že ak nevznikne dohoda na predčasných voľbách, odchádza z koalície.

"O predčasných voľbách sme sa rozprávali, je to vážna téma," priznal Číž s tým, že koaliční partneri rokujú desiatky hodín a hovorí sa aj o výmene premiéra, ale k zmenám názorov dochádza často.

Nehovoria o rekonštrukcii vlády

Rekonštrukcia vlády neprichádza do úvahy. Po zasadnutí vlády to v stredu vyhlásil podpredseda strany Most-Híd a minister životného prostredia László Sólymos. Podľa toho situáciu vyriešia len predčasné voľby.

Predstavitelia Mosta-Híd na prebiehajúcich koaličných rokovaniach nehovoria o rekonštrukcii vlády, oznámil Sólymos. „Túto vec vie vyriešiť nie rekonštrukcia vlády, ale predčasné voľby, a o tom sa rokuje. Rokuje sa o tom, že ako vyriešiť túto situáciu,“ vysvetlil.

„Sme povedali, že tuto neprichádza do úvahy rekonštrukcia vlády, prichádzajú do úvahy predčasné voľby,“ doplnil.

Sólymosa neprekvapilo, že na rokovanie vlády prišiel aj minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý v pondelok (12.3.) oznámil svoju rezignáciu. „Však je člen vlády,“ vysvetlil s tým, že Most-Híd vníma, že Kaliňák oznámil svoju demisiu. Rovnaký postoj zaujal aj minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Prítomnosť Kaliňáka na vláde nepovažuje za provokáciu. „Pretože prišiel medzi nás a všetkým členom vlády sa poďakoval za spoluprácu.

Podpredsedníčku Mosta-Híd a ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú zastupovala na rokovaní vlády štátna tajomníčka Mária Kolíková. Tá si nespomína, že by premiér Robert Fico (Smer-SD) niečo povedal na úvod rokovania kabinetu. To podľa nej prebehlo v pracovnej atmosfére.

K otázke predčasných volieb Kolíková uviedla, že tieto nepomáhajú stabilite. „O tom som presvedčená, ale niekedy sú jediným možným riešením,“ domnieva sa štátna tajomníčka.

