ROZHOVOR: Ako kapitán aj zomriem, sľúbil Andrej Danko

BRATISLAVA - Pred dvoma rokmi sa z politického nováčika stal predseda parlamentu. Mimoparlamentnú Slovenskú národnú stranu dostal späť do vysokej politiky. Niekoľkokrát sa takmer pokúsil povaliť vládu, až napokon po turbulentných mesiacoch, smrti novinára a jeho priateľky i štrajkoch na ulici odstúpil premiér Robert Fico a niekoľkí jeho ministri. O tom, ako hodnotí svoje pôsobenie, ale aj prečo je vďačným terčom komentátorov a sociálnych sietí, sa s lídrom SNS a predsedom Národnej rady SR ANDREJOM DANKOM (43) rozprávala KATARÍNA ŠELESTIAKOVÁ.

Andrej Danko: Chápem, že pre Fica bol odchod z pozície predsedu vlády ťažký. Zdroj:NMH/Matej Kalina

Je dovolenkové obdobie, tak začnime odľahčene. Aké leto plánujete?

Klasické, polopracovné a polodovolenkové. Chcem si oddýchnuť, nemám špeciálne naplánované leto. Mám za sebou ťažké dni aj množstvo zahraničných ciest. U mňa je pracovný čas 16 hodín denne, začínam mať zdravotné problémy, takže si potrebujem oddýchnuť.

Minulé leto ste takmer povalili vládu, toto leto sa nechystáte?

Nechcem povaliť vládu, lebo ten, kto to spraví, si sám sebe podkope nohy. To, čo spravila SaS v roku 2010, sa s ňou dodnes ťahá. Ja som sa snažil v rámci koalície nájsť svoj priestor, pretože vládnem so skúsenými politikmi a ja som v tejto funkcii len dva roky. Veľa som sa za tie dva roky naučil. Nielen to, že politika sa nemá brať osobne. Ale aj to, že ak nezačneme presadzovať svoje rezorty a hovoriť otvorenejšie, tak sa SNS opäť dostane pod prah zvoliteľnosti. Tak ako väčšina malých politických strán, ktoré vládnu s väčšími.

Hovoríte, že vo vysokej politike ste len dva roky. Oľutovali ste niekedy, že ste do nej vstúpili?

Trochu som prehodnotil svoj hodnotový rebríček, keď som ležal štyri dni na Kramároch a jedna pani ma utierala hubkou, zatiaľ čo zo mňa trčalo asi päť-šesť hadíc. Môžete byť predsedom Národnej rady a môžete robiť čokoľvek, v tej chvíli vidíte veci úplne inak. Povedal som si, že nič mi nestojí za to, aby som prišiel o zdravie a rodinu.

Kedy to ľutujete?

Asi vtedy, keď je politika zdrojom cirkusu a teátra od Matoviča a Kollára a pri tom systéme kriminalizácie a divadelníctva napokon najviac ťaží Marian Kotleba. Vtedy ma naozaj chytá stav apatie. Najradšej by som si sadol do opozície, dal koňak a pozrel sa na to, ako by títo ľudia v tomto štáte vládli. Potom spánombohom, Slovensko!

