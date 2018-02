Rokovanie parlamentu začalo takmer bez poslancov. Pre sneženie viacerí neprišli

BRATISLAVA - Rokovacia sála parlamentu je takmer prázdna. Viacerí poslanci do práce nedorazili pre sneženie v Bratislave.

Nicholsonová kritizovala zimnú údržbu bratislavských ciest. Ilustračné foto Zdroj:Tasr

Trolejbusy, ktoré majú trasu okolo parlamentu, momentálne nejazdia.

„Nepochopím, prečo my to vieme, že bude snežiť a odhŕňačské autá to nevedia,“ povedala na úvod šiesteho rokovacieho dňa podpredsedníčka NR SR Lucia Nicholsonová, ktorá vedie schôdzu.

Začali riešením envirozáťaží

Na začiatku šiesteho rokovacieho dňa 26. schôdze parlamentu rokovala hŕstka poslancov o novele zákona, ktorá má umožniť štátu vyvlastňovať súkromné pozemky, na ktorých sa nachádzajú environmentálne záťaže a ich majitelia nesúhlasia s ich odstránením.

Novela zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže reaguje aj na situáciu s plánovanou sanáciou skládky v bratislavskej Vrakuni, kde je problém pri stavebnom konaní pri troch pozemkoch. "Myslím si, že neexistuje väčší verejný záujem, ako je sanácia skládky nebezpečného odpadu," povedal nedávno Sólymos pre TASR. Prípadom vrakunskej skládky argumentuje ministerstvo aj potrebu zrýchleného legislatívneho konania.

SITA , TASR

