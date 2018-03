Reštart krajiny je blízko. Mimoparlamentné strany chcú priniesť nové tváre

BRATISLAVA - Mimoparlamentné strany SPOLU - občianska demokracia a Progresívne Slovensko (PS) vítajú rozhodnutie strany Most-Híd podporiť predčasné parlamentné voľby. Zároveň vyjadrujú presvedčenie, že pre voličov budú v nových voľbách relevantnou alternatívou súčasnej politickej garnitúre.

"SPOLU bude slušnou a odbornou možnosťou pre všetkých občanov Slovenska," uviedla hovorkyňa strany Silvia Hudáčková.

Ľubomír Ondrejkovič z PS hovorí o predčasných voľbách ako o reštarte pre Slovensko, ktorý určí, či chcú ľudia konečne posunúť Slovensko dopredu a nový vietor v politike. "Naša ponuka je jasná - chceme priniesť nové tváre nezaťažené politickou minulosťou, odborníkov, víziu pre krajinu a obnoviť právny štát," uviedol.

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár v pondelok (12.3.) po zasadnutí republikovej rady a stretnutí s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) oznámil, že jeho strana chce rokovať o predčasných parlamentných voľbách so SNS. Fico však takúto možnosť odmieta. Ak rokovania nebudú úspešné, Most-Híd odíde z koalície. Podľa Bugára by súčasnú situáciu vyriešili iba predčasné voľby, kedy by mali byť, nespresnil.

TASR

