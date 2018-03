Prvý prieskum od vládnej krízy. Súčasná koalícia by v predčasných voľbách stratila väčšinu

BRATISLAVA - Ak by sa najbližší víkend konali predčasné parlamentné voľby, súčasná vládna koalícia by získala iba 61 mandátov. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry FOCUS.

V prieskume zaznamenal najväčší prepad vládny Smer-SD.

V prieskume zaznamenal najväčší prepad vládny Smer-SD. Naopak, najväčší nárast Kotlebova ĽSNS. Smer-SD by volilo 20,2 percenta opýtaných, oproti prieskumu v januári je to pokles o viac ako päť percent. Druhý najväčší počet hlasov by získala SaS (14 percent), na treťom skončilo OĽaNO so ziskom 10,4 percenta hlasov, rovnaký výsledok zaznamenalo aj hnutie Borisa Kollára Sme rodina.

ĽSNS si oproti januárovému prieskumu polepšila o dve percentá, s aktuálnym ziskom 10,1 percenta by skončili Kotlebovci na piatom mieste. Nasleduje SNS s 10 percentami. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH, kresťanských demokratov by volilo sedem percent opýtaných, a taktiež Most-Híd so ziskom 5,6 percenta hlasov.



Naopak, brány NR SR by ostali zatvorené pre SMK (4,1 percenta) a KSS (1,5). Len o niečo málo ako jedno percento získali v prieskume aj novoetablované strany - Progresívne Slovensko (PS) by volilo 1,4 percenta voličov, SPOLU - občiansku demokraciu 1,1 percenta opýtaných.

Na voľbách by sa zúčastnili takmer dve tretiny opýtaných (63,7 percenta), voliť by, naopak, nešlo 21,8 percenta respondentov a nerozhodnutých bolo 14,5 percenta opýtaných.

Agentúra FOCUS uskutočnila prieskum v dňoch 7.3. – 13.3.2018 formou osobného dopytovania. Zúčastnilo sa na ňom 1012 respondentov.

