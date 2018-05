Prichytený: Do čieho bytu chodí prespávať šéfporadca premiéra Vladimír Faič?

BRATISLAVA - Od koho, za koľko a načo si prenajíma byt poslanec za Smer a šéf zboru premiérových poradcov Vladimír Faič?

Zostal: Vladimír Faič šéfuje aj zboru poradcov premiéra Petra Pellegriniho. Zdroj:AP/TASR

Na politickej scéne sa Vladimír Faič pohybuje temer dvadsať rokov, že by sa však zviditeľnil čímsi veľkolepým, nemožno povedať. Pravidelne ho vyhodnocujú ako jedného z najmenej aktívnych zákonodarcov, no vyčítať mu to rozhodne netreba. Okrem vysedávania v poslaneckej lavici má totiž táto parlamentná smerácka stálica iné, dôležitejšie povinnosti. V každej vláde Roberta Fica a dnes aj vo vláde Petra Pellegriniho zastáva významný post. Je šéfom zboru premiérových poradcov.

Prečo sa Faičovi tejto cti dostalo, dodnes nie je známe, možno stačilo, že má blízko k Topoľčanom, rodnému mestu Roberta Fica. V každom prípade tento funkcionár stojí za povšimnutie. Minimálne preto, že podľa našich zistení má veľmi zvláštnym spôsobom vyriešenú bytovú otázku v hlavnom meste. Okrem bezplatného ubytovania, ktoré mu zabezpečuje Kancelária Národnej rady SR, využíva Faič nehnuteľnosť na lukratívnej bratislavskej adrese. Komu patrí a za akých podmienok je mu k dispozícii, odmieta prezradiť. Nuž a aby toho nebolo málo, od roku 2013 s manželkou vlastnia byt v Ružinove.

Erárne ubytovanie

Vladimír Faič patrí medzi nenápadnejších politikov. Keby ste jeho fotku ukázali hoci aj vernému fanúšikovi strany Smer, je otázne, či by tohto pána vedel presne zaradiť. Do parlamentu sa prvýkrát dostal už v roku 1998 vo farbách Strany demokratickej ľavice. Od roku 2006 doteraz zastupuje sociálnych demokratov združených v politickom subjekte Smer. Keďže Vladimír Faič oficiálne žije v obci Prašice v okrese Topoľčany, ako mimobratislavský poslanec má nárok na služobné ubytovanie. V aktuálnom volebnom období, teda od roku 2016, má na základe zmluvy podpísanej s Kanceláriou NR SR k dispozícii izbu v ubytovni, ktorá je súčasťou parlamentného areálu priamo na hradnom vŕšku.

