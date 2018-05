Predstaviteľky SaS mal zneužiť na ovplyvňovanie súdu. Béreš sa však o pôdu pripravil sám

BRATISLAVA – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v súvislosti s avizovaným tlačovým brífingom poslankyne Národnej rady (NR) SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej (SaS) a farmára Juraja Béreša upozorňuje, že vo vzťahu k štátu si v minulosti neplnil zákonné povinnosti a nestaral sa o zverenú pôdu. Agrorezort má dôvodné podozrenie, že vzhľadom na to, že Béreš je aktuálne v súdnom spore so Slovenským pozemkovým fondom (SPF), je pravdepodobné, že zneužil predstaviteľky SaS na ovplyvnenie súdneho konania. Uviedla to Zuzana Peiger Ačjaková z MPRV SR.

Luciu Ďuriš Nicholsonovú a tímlíderku Jarmilu Halgašovú, vysoko pravdepodobne vtiahol do svojho súkromného sporu. Foto archív Zdroj:TASR

Podľa informácií SPF Juraj Béreš si ako nájomca SPF dlhodobo neplnil svoje zmluvné povinnosti riadne a včas. Opakovane neuhrádzal nájomné v termíne splatnosti faktúr, nereagoval na písomnosti fondu, zároveň dendrologický posudok vypracovaný znalcom v roku 2014 potvrdil, že sady, ktoré mal od SPF prenajaté 10 rokov, neobhospodaroval. Zároveň na Béreša podali starostovia viacerých obcí podnety za zlé zaobchádzanie s prenajatou pôdou a neplnenie si daňových povinností voči obciam.

Juraj Béreš bol podľa MPRV tiež dlžníkom v Sociálnej poisťovni. Okresný úrad po prešetrení zároveň skonštatoval, že prišlo k hrubému porušeniu zákona o ochrane poľnohospodárskeho fondu zo strany Béreša. Navyše Béreš s úradmi riadne nekomunikoval, čo rovnako, ako je to napríklad v prípade nepodania daňového priznania, neospravedlňuje porušovanie zákonov.

O pôdu sa pripravil sám

Za Juraja Béreša podľa MPRV totiž mohli komunikovať jeho rodinní príslušníci alebo iné oprávnené osoby. Na základe týchto zistení Bérešovi nevzniklo prednostné právo na prenájom pozemkov. Ak v médiách opakovane tvrdí, že štát ho pripravil o pôdu, pravda je podľa resortu pôdohospodárstva taká, že o pôdu sa pripravil sám neplnením si svojich povinností.

Na mafiána poslal ukrajincov

MPRV zdôraznilo, že veľmi vážnym faktom je aj tvrdenie samotného farmára Juraja Béreša v článku Andreja Bána, kde priznáva, že voči talianskemu podnikateľovi použil násilie: "Diego Roda? ... Keby bol mafista, tak po tom, ako som naňho poslal Ukrajincov, lebo ani mne neplatil, ma dá zlikvidovať. On mi namiesto toho do dvoch dní vyrovnal dlhy, smeje sa Béreš. Tým je preňho téma Talianov ukončená. To skôr Béreš sa správal voči nim ako mafián. Odkedy naňho poslal Ukrajincov, je s ním Roda taký kamarát, že sa mu zdraví ako prvý. Poldruha roka mal uňho dlh 1,5 milióna eur."

Ovplyvnenie verejnej mienky

"Z horeuvedených dôvodov upozorňujeme, že farmár Juraj Béreš predstaviteľky SaS Luciu Ďuriš Nicholsonovú a tímlíderku Jarmilu Halgašovú vysoko pravdepodobne vtiahol do svojho súkromného sporu a politizáciou celého prípadu sa snažia ovplyvňovať súdny proces aj verejnú mienku vo svoj prospech," uviedlo MPRV SR.

Agrorezort uviedol, že má záujem riešiť problémy všetkých poctivých farmárov, ale nemôže sa zaoberať individuálnymi zlyhaniami jednotlivcov.

TASR

