Poslankyňa Simona Petrík: Zbúra mýty o frigidných, fúzatých a frustrovaných feministkách?

BRATISLAVA - Je paradoxné, že vláda, ktorá v súkromnom sektore zvyšuje minimálnu mzdu, platí vlastných zamestnancov oveľa horšie, čuduje sa poslankyňa Simona Petrík.

S dieťaťom do práce: Opozičná poslankyňa Simona Petrík sa zviditeľnila aj tým, že prišla na rokovanie NR SR s dcérkou. Zdroj:JULIUS DUBRAVAY

Z dynamickej podnikateľky so vzdelávaním v cudzích jazykoch sa v roku 2015 stala politička. Počas kampane v prezidentských voľbách pózovala na bilbordoch s veľkým tehotenským bruchom. Rodina a postavenie žien zostali hlavnými témami, ktorým sa Simona Petrík (35) venuje aj ako poslankyňa, pôvodne zvolená za stranu Sieť, teraz nezaradená, členka strany SPOLU. Je pre mladú matku parlamentná práca to pravé? Robí vláda, ktorej je horlivou kritičkou v rodinnej politike, aj dobré veci?

So SIMONOU PETRÍK (35) sa rozprávala VERONIKA COSCULLUELA.

Nahnevali by ste sa, keby sme o vás písali ako o nezaradenej poslankyni?

Asi áno. (Smiech.) Ale, samozrejme, hnevať sa na vás za to nebudem. Oficiálne je to tak, že sme nezaradení poslanci. Vlastný klub nemáme.

Všetkým siedmim nezaradeným poslancom, ktorí spolu s vami opustili stranu Sieť, môže volič vyčítať aj to, že meníte strany a nebojujete v tej, ktorá vás na národnú politickú scénu vyniesla.

Každý má právo na to, aby odišiel zo strany, kde nie je spokojný. Pre nás to, paradoxne, neznamenalo veľké zvažovanie, ak hovoríme o Sieti. Doteraz si pamätám rozhovor, aký sme vtedy my štyria mali. Odchod zo Siete po tom, čo vstúpila do koalície so Smerom, bola jasná voľba. Nebolo čo riešiť. Ostávať by pre nás bola hodnotová samovražda.

Ste feministka?

Áno, som. Ale chcela by som byť taká tá šťastná, vysmiata feministka. Najradšej by som bola, keby sme boli všetci feministi. Ženy aj muži. Chcela by som, aby sa už u nás feminizmus nespájal s tými troma povestnými f - frigidná, fúzatá a frustrovaná. Tento stereotyp vychádza aj z toho, že ľudia nevedia celkom presne, čo feminizmus je. Základ je, aby sme si vedeli byť rovní vo svojej rôznosti, nie byť rovnakí.

Mení sa to?

Našťastie je tých feminizmu neznalých ľudí čoraz menej. Teším sa, že moji kamaráti, ktorí to doteraz neriešili a pohoršovali sa nad tým, že sa viem rozčúliť nad takými vecami ako ceduľka s preškrtnutou hovoriacou ženou v saune, začínajú byť citliví.

Celý rozhovor môžete dočítať na webe PLUS 7 DNÍ TU <<<

Plus 7 dní

Diskusia