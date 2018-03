Politológ reaguje na Kiskove slová: Či príde k rekonštrukcii vlády, závisí najmä od Mosta-Híd

BRATISLAVA – To, či príde k zásadnej rekonštrukcii vlády alebo ostane status quo, v tomto momente závisí oveľa viac na predsedovi vládneho Mosta-Híd Bélovi Bugárovi a poslaneckom klube tejto strany, než na názore Andreja Kisku. V reakcii na nedeľňajší príhovor prezidenta SR k aktuálnej politickej situácii na Slovensku to povedal politológ Michal Horský.

Prezident podľa politológa Grigorija Mesežnikova vycítil, že situácia dospela tak ďaleko, že bez jeho vstupu sa nevyrieši. "Podľa mňa je to nepriame vyslovenie nedôvery tomuto vládnemu kabinetu, konkrétne predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD)," skonštatoval. Kiska podľa jeho slov lepšie pochopil, čo súčasnú situáciu definuje, a že je to zlomový bod, ktorý sa týka charakteru štátu. "Ukazuje sa, že dôveryhodnosť štátnych inštitúcií poklesla tak nízko, že občania prestanú dôverovať systému. Na rozdiel od premiéra, prezident to pochopil celkom dobre," poznamenal politológ. Ako tvrdí, Kiska usúdil, že je potrebná buď zásadná rekonštrukcia vlády, vrátane personálneho a straníckeho zloženia, alebo predčasné voľby, ak nedôjde k zhode.

To, že ide prezident rokovať s politickými stranami, vníma politológ Ján Baránek ako sondu možností na úradnícku vládu. "On sa vyjadril medzi riadkami, že by uprednostnil predčasné voľby, ktoré by mohli byť na jeseň s komunálnymi voľbami. Asi si zrátal počty a situáciu v parlamente. Predčasné voľby by mohli podľa mňa veľa vyriešiť, ale zatiaľ to nevidím jasne na predčasné voľby," povedal.

