Politológ Haulík: Prezident nie je v súčasnej kríze dominantný hráč

BRATISLAVA - Slovenská verejnosť je silne polarizovaná. Podporovatelia opozície si želajú predčasné voľby. Naopak, Robert Fico pomerne prekvapivo ustúpil z pozície alfasamca a podaním demisie sa snaží udržať súčasnú koalíciu.

Pavel Haulík: „Opozícia neprestane v tlaku na predčasné hlasovanie a bude skúšať všetky možné nátlakové prostriedky.“ Zdroj:NMH/Tony Štefunko

Časť verejnosti chce, aby sa čo najskôr, ideálne okamžite, vyriešili všetky problémy, ktoré sa nahromadili za tridsať rokov - nedostatočné fungovanie demokratických inštitúcií, korupcia, slabá vymožiteľnosť práva a mnohé ďalšie. Predstavy, ako by to všetko malo vyzerať, sú jasné a zrozumiteľné, ale spôsoby, ako to dosiahnuť, sú často problematické.

O tom, aké sú možnosti ďalšieho vývoja, ale aj o tom, ako sa bude meniť politická mapa a kto získa hlasy sklamaných voličov Smeru, sa pre týždenník PLUS 7 DNÍ so sociológom PAVLOM HAULÍKOM (66) zhovárala ANKA ŽITNÁ LUČAIOVÁ.

Čo sa to vlastne v krajine deje?

Celý proces nenaštartovala brutálna vražda, začal sa oveľa skôr, hneď po voľbách pred dvoma rokmi. Vláda vznikala pod obrovským tlakom, ktorý mal rovnaké ciele, aké má dnes - vytvoriť inú vládnu zostavu. Keďže sa ukázalo, že v parlamente sa iná koalícia vytvoriť nedá, ďalším krokom bola snaha o vyvolanie predčasných volieb. V tom sa pokračuje aj v súčasnosti. Otázka dnes stojí tak, či sa na dosiahnutie predčasných volieb použijú len štandardné, ústavou definované postupy, alebo sa pripustí istá odchýlka.

Viete si predstaviť, že by bola prípustná odchýlka od ústavy? O čom hovoríme, ak je reč o akejsi odchýlke?

Nemám na mysli vedomé porušenie ústavy, len taký jej výklad, ktorý nemusí byť jednoznačný. Ústavne konformné slobodné voľby generujú parlament, v ktorom väčšina vytvorí vládu. Tá vládne, kým má dostatočnú podporu poslancov. Ak vláda stratí väčšinu, môže ju nahradiť iná, s podporou. Až keď sa to nepodarí, môže dôjsť k predčasným voľbám. Na nových voľbách sa musí zhodnúť kvalifikovaná väčšina poslancov, pričom ich rozhodnutie musí byť slobodné, bez nátlaku. Ak by sa rozhodovanie dialo napríklad pod mimoparlamentným nátlakom, nepokladal by som to za ústavne konformný postup.

Prekvapilo vás gesto Roberta Fica? Prečo to urobil? Nepoškodí takýto odchod zo scény jeho renomé politického alfasamca?

Premiérova demisia bola neočakávaný krok, ale nakoniec má logiku. Robert Fico chcel udržať koalíciu, aby sa vyhol predčasným voľbám a zároveň si uvoľnil ruky na prípravu svojej strany na voľby v riadnom termíne. Pravda, za predpokladu, že koalícia tlak na skrátenie volebného obdobia zvládne.

