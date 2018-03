Pellegriniho kabinet zasadne prvýkrát po získaní dôvery. Rokovať bude o rozpočte EÚ a zahraničných dohodách

BRATISLAVA - Zrekonštruovaná vláda pod vedením nového premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) sa v stredu zíde na prvom riadnom pracovnom zasadnutí. Po minulotýždňovej úvodnej schôdzi, kedy schválila svoje programové vyhlásenie a po získaní dôvery v parlamente, má naplánovaný obvyklý rutinný program. Úrad vlády neprerušil číslovanie z tohto volebného obdobia, pôjde tak už o 96. schôdzu kabinetu.

Premiér Peter Pellegrini. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Členské štáty Európskej únie by mali prispievať do únijného rozpočtu viac ako v súčasnosti. Pravidlá pre realizáciu projektov spolufinancovaných z rozpočtu EÚ by sa však mali zjednodušiť. Vo východiskách pre rokovania o viacročnom finančnom rámci EÚ po roku 2020 navrhuje takúto vyjednávaciu pozíciu pre Slovensko ministerstvo zahraničných vecí. Materiál má v stredu prerokovať vláda.

Pre Slovensko je tiež dôležité, aby sa zachovali súčasné miery spolufinancovania z rozpočtu EÚ a sedemročná dĺžka trvania viacročného finančného rámca. Rovnako bude chcieť udržať silné postavenie politiky súdržnosti. Tá je podľa materiálu najlepším spôsobom, ako čeliť odstredivým silám v rámci EÚ a nárastu populizmu.

Slovenskí vojaci, policajti a ďalší experti sa vlani zúčastnili 20 aktivít medzinárodného krízového manažmentu. Pôsobili najmä na západnom Balkáne, v krajinách Východného partnerstva, v Afganistane, Iraku, na Cypre, Blízkom východe a Haiti a prispeli aj k prevencii nelegálnej migrácie v oblasti Stredozemného mora. Ministrov o tom informuje rezort diplomacie.

Podľa toho patria práve tieto oblasti k prioritám zahranično-politického záujmu Slovenska. Vláda bude v stredu rozhodovať aj o návrhoch na uzatvorenie dvoch dohôd medzi Slovenskom a Poľskom, ktoré pripravil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Jedna z dohôd sa týka určenia miesta prepojenia slovenskej rýchlostnej cesty R4 a poľskej rýchlostnej cesty S19 na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Vyšný Komárnik a Barwinek.

Druhá je o výstavbe cestného hraničného mosta cez rieku Jelešňa medzi obcami Trstená a Chyžné na slovensko-poľskej štátnej hranici. Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) bolo v minulom roku pridelených 657 podnetov na výkon kontroly, respektíve podaní na začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného. V porovnaní s rokom 2016 ide o nárast o 15,66 %. Vyplýva to zo správy o činnosti ÚVO za rok 2017, ktorú v stredu rovnako prerokuje kabinet.

