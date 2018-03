AKTUALIZOVANÉ

Pellegrini žiada o dôveru pre svoju vládu. Fica i Kaliňáka zvolili za členov výborov

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) otvoril 30. schôdzu pléna, ktorej hlavným bodom je rokovanie o Programovom vyhlásení vlády (PVV) Petra Pellegriniho (Smer-SD) a s tým spojená žiadosť jeho kabinetu o dôveru poslancov. Vládny program je takmer totožný s tým, ktorý prijala vláda Roberta Fica (Smer-SD) ešte v roku 2016.

Premiér Peter Pellegrini. Archívne foto Zdroj:AP/TASR

Na získanie dôvery potrebuje aspoň 76 hlasov od poslancov, podporu novému kabinetu vopred avizovalo 79 členov snemovne. Najväčšie opozičné strany SaS a OĽaNO sa nepridajú, lebo Pellegriniho vláde neveria.

PVV schválila vláda vo štvrtok (22.3.) jednomyseľne. Oproti textu z roku 2016 z neho vypadla neaktuálna časť o slovenskom predsedníctve v Rade EÚ. Programové vyhlásenie vlády v piatok prerokujú jednotlivé výbory. Rokovanie parlamentu by malo pokračovať o 13:00.

"Vláda spočíva presne na tých istých politických stranách, ktoré pred dvoma rokmi postavili programové vyhlásenie vlády, a my chceme toto programové vyhlásenie naplniť až do samotného konca," vysvetlil premiér. Zároveň požiadal verejnosť, aby rešpektovala, že dokument vyzerá rovnako ako programové vyhlásenie doterajšej vlády. V opačnom prípade by vláda podľa premiéra strácala čas jeho aktualizovaním o pasáže, ktoré sú už splnené alebo neaktuálne. "My potrebujeme okamžite pracovať, tri týždne táto krajina bola mierne paralyzovaná," ozrejmil Pellegrini.

Noví predsedovia výborov

V piatok ráno sa v parlamente udiali viaceré personálne zmeny. Predsedom Mandátového a imunitného výboru Národnej rady SR sa stal Juraj Blanár (Smer-SD). V tajnom hlasovaní o tom 110 hlasmi rozhodli poslanci. Blanár vo funkcii nahrádza Richarda Rašiho (Smer-SD), ktorý sa stal vicepremiérom pre investície a informatizáciu.

Za šéfku Zahraničného výboru NR SR bola 115 hlasmi zvolená Katarína Cséfalvayová (Most-Híd). Na tomto poste nahrádza Františka Šebeja (Most-Híd), ktorý sa vzdal poslaneckého mandátu.

Z bývalej vlády sa do snemovne ako poslanci vracajú Robert Fico, Robert Kaliňák (obaja Smer-SD) a Lucia Žitňanská (Most-Híd). Parlament opustili už spomínaní Raši, Šebej a tiež Gábor Gál (Most-Híd), ktorý sa stal ministrom spravodlivosti.

Fico a Kaliňák budú členmi výborov

Najvyšší zákonodarný zbor je obmenený. Poslanecký sľub v piatok zložili náhradníci Mária Janíková (Smer-SD) a Ladislav Balódi (Most-Híd), ktorí nastúpili za nových členov vlády Richarda Rašiho (Smer-SD) a Gábora Gála (Most-Híd).

Expremiér Robert Fico (Smer-SD) bude ako poslanec parlamentu členom Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti. Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) bude pracovať ako člen Ústavnoprávneho výboru. Rozhodli o tom v piatok poslanci hlasovaním.

Exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) bola zvolená za členku ľudskoprávného výboru a Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.

Maďarič vládu podporí

Exminister kultúry a súčasný poslanec parlamentu Marek Maďarič (Smer-SD) plánuje podporiť novú vládu. Mrzí ho však, že vládny kabinet neupravil v niektorých častiach Programové vyhlásenie vlády.

"Vo štvrtok (22.3.) pán prezident vymenoval novú vládu, ale len formálne. Pretože prvý návrh neschválil a vynútil si zmenu na poste ministra vnútra. Ale chápem, že takto akože vládu odobril. Druhý dôležitý argument je, že nová vláda veľmi výrazne vyšla v ústrety požiadavkám verejnosti, pretože má nového premiéra a nového ministra vnútra. Takže v tejto chvíli dám šancu tejto novej vláde, aby obnovila dôveru," uviedol Maďarič ešte pre začiatkom rokovania mimoriadnej schôdze v parlamente.

