Pellegrini začal oficiálne rokovania o zostavení vlády. Ľudí vyzval, aby na námestiach nepodľahli vášňam

BRATISLAVA - Budúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý je poverený zostavením novej vlády, začal v piatok oficiálne rokovania o tom, ako bude vyzerať zloženie nového kabinetu. Tieto diskusie budú prebiehať počas celého víkendu.

Budúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Archívne foto Zdroj:AP/TASR

"Už teraz môžem uistiť, že to bude vláda, ktorá si zachová svoju jasnú proeurópsku orientáciu, že to bude vláda, ktorá bude pokračovať v dobrých naštartovaných projektoch. Hlavne ale verím, že to bude vláda, ktorá upokojí situáciu v našej krajine," povedal Pellegrini.

Zároveň vyjadril znepokojenie nad tým, čo sa stalo v Žiline, kde došlo k požiaru budovy, v ktorej sídli krajská kancelária strany v Žiline. Tvrdí, že vždy rešpektoval a bude rešpektovať, aby každý z nás mohol vždy a všade slobodne vyjadriť svoj názor.

"Dnes som znepokojený tým, čo sa stalo v Žiline, kde sa niekto pokúsil podpáliť stranícku kanceláriu. A preto vás chcem aj takýmto spôsobom všetkých požiadať, aby ste počas stretnutí na námestiach nepodľahli vášňam a silným emóciám, aby ste sa nedali k ničomu vyprovokovať, aby ste si na seba dávali pozor a hlavne, aby ste svoj názor vyjadrili slobodne, ale tak, ako sa v demokratických krajinách patrí. V zmysle našich zákonov a pravidiel slušného správania. Ešte raz vám za to všetkým už dopredu ďakujem," odkázal Pellegrini v stanovisku.

Budúci premiér Peter Pellegrini nie je pri zostavovaní vlády časovo limitovaný. Už vo štvrtok (15.3.) však novinárov i verejnosť uisťoval, že je jeho záujmom, "aby zmeny vo vláde nastali v priebehu dní a nie týždňov či mesiacov".

