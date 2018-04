Pellegrini o schvaľovaní ponuky na nákup stíhačiek Kongresom USA: Je to len administratívny akt

BRATISLAVA – Schvaľovanie ponuky Kongresom Spojených štátov amerických na nákup stíhacích lietadiel F-16 pre Slovenskú republiku je len administratívny akt, ktorý umožňuje Slovensku a USA začať rokovať o podmienkach prípadného nákupu lietadiel. Na štvrtkovom brífingu to uviedol predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).

Kongres Spojených štátov amerických začal v stredu (4.4.) na základe požiadavky Ministerstva obrany SR s procesom schvaľovania ponuky na nákup stíhacích lietadiel F-16 pre Slovenskú republiku. Foto archív Zdroj:TASR

"To, čo sa momentálne udialo v USA, je len administratívny akt, ktorý otvára dvere vôbec na to, aby nám nejaká ponuka mohla byť ponúknutá a aby sme mohli vyberať z najlepšej varianty," povedal Pellegrini. Podľa jeho slov bude trvať na tom, aby Slovensko malo k dispozícii tú najmodernejšiu techniku, akú si bude môcť dovoliť. "Ak máme po dlhých rokoch opäť vyzbrojovať slovenskú armádu, malo by to byť to najlepšie, čo je na trhu, aby sme nemuseli potom o pár rokov konštatovať nejaké morálne zastaranie, neschopnosť alebo stratu bojaschopnosti," vysvetlil Pellegrini.

Kongres Spojených štátov amerických začal v stredu (4.4.) na základe požiadavky Ministerstva obrany SR s procesom schvaľovania ponuky na nákup stíhacích lietadiel F-16 pre Slovenskú republiku (tzv. Letter of Offer and Acceptance) v rámcovej sume 2,91 miliardy amerických dolárov.

Stíhačka F-16. Foto archív Zdroj: AP/Timur Nisametdinov

Rezort obrany vysvetlil, že finančná čiastka je navýšená o približne miliardu eur z dôvodu, aby sa v prípade ďalších potrieb objednávateľa nemusel opätovne realizovať proces schvaľovania.

Ministerstvo obrany SR zároveň upozornilo, že ak Kongres ponuku schváli, v žiadnom prípade to neznamená, že vedenie rezortu už rozhodlo o nákupe tohto typu stíhacích lietadiel. Po zvážení ponuky, tak z americkej, ako aj švédskej strany, predloží minister obrany SR Peter Gajdoš najefektívnejšie riešenie vláde SR, a to najneskôr do 29. júna 2018.

Švédske stíhacie lietadlo Saab Jas 39 Gripen. Foto archív

V súvislosti s nákupom stíhacích lietadiel pre slovenské letectvo sa spomínajú dva typy lietadiel, okrem amerických F-16 je to aj švédske stíhacie lietadlo Saab Jas 39 Gripen.

TASR

