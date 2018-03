Pellegrini prišiel za Kiskom. Prezident prijme Ficovu demisiu

BRATISLAVA - Vicepremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) priniesol prezidentovi Andrejovi Kiskovi podpisy 79 poslancov NR SR, ktorí garantujú podporu novej vláde po ohlásenej abdikácii premiéra Roberta Fica (Smer-SD).

Vicepremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) priniesol prezidentovi Andrejovi Kiskovi podpisy 79 poslancov NR SR. Zdroj:AP/TASR

Podľa Pellegriniho o 14. hodine zasadne vláda, ktorá odobrí vlastnú demisiu. Následne o 14.30 hod. by sa mal Pellegrini už aj s Ficom vrátiť ku Kiskovi. Prezident prijme abdikáciu Roberta Fica a do čela vlády vymenuje Pellegriniho.

"Je to nesmierne náročné a priznám sa, že som dve noci poriadne nespal. Na druhej strane takúto ponuku som prijal a prijmem, ak má poverí pokusom zostaviť novú vládu prezident SR," uistil Pellegrini.

Podľa jeho slov rozdelenie ministerstiev medzi Smerom-SD, SNS a Mostom-Híd by v novom kabinete malo zostať zachované tak, ako je to v aktuálnej koaličnej zmluve. V kabinete však dôjde k personálnym zmenám, tie ale Pellegrini zatiaľ nekonkretizoval. "Všetko uvidíme v nasledujúcich hodinách," uistil.

Počkáme si

Pellegrini priznal, že v Smere-SD nebol jediný v hre o post nového premiéra. "Pre mňa je to obrovská česť, ale aj obrovský záväzok, že nakoniec tú ponuku dali mne," poznamenal.

Na otázku, či bude vymenený aj policajný prezident Tibor Gašpar, Pellegrini odvetil, že je potrebné si počkať na nového ministra vnútra a jeho návrhy.

"Počkajme si, či sa dnes udeje to, čo sa udiať má a ak áno, nastane proces rekonštrukcie vlády. Ak poverenie na jej zostavenie dostanem, tak je naším záujmom, aby zmeny vo vláde nastali v priebehu dní, nie týždňov či mesiacov," dodal.

Prezident Pellegriniho vymenuje

Prezident SR Andrej Kiska poverí súčasného vicepremiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) zostavením novej vlády. Vyhlásil to pred novinármi.

Prezident zároveň poukázal na to, že Ústava SR podmieňuje demisiu premiéra jedinou požiadavkou, a tým je doručenie demisie. "Privítal by som, aby pri tak vážnom ústavnom úkone všetci konali iba na základe ústavy. Zavolal som si preto dnes napoludnie lídrov koaličných strán, aby som im to pripomenul," povedal na margo podmienok, ktoré si pred podaním demisie kladie Robert Fico (Smer-SD).

Prezident Andrej Kiska. Zdroj: AP/SITA

Kiska uznal, že v súčasnosti neexistuje v NR SR väčšina 90 poslancov, ktorá by rozhodla o skrátení volebného obdobia a vyhlásení predčasných volieb. A neexistuje ani iná jednoduchá väčšina potrebná na vládnutie.

"Včera večer som prijal lídrov koaličných strán. Informovali ma, že vláda Roberta Fica je pripravená podať demisiu. Zároveň vyjadrili vôľu pokračovať naďalej ako koaliční partneri. Informovali ma, že majú podporu parlamentnej väčšiny k zostaveniu novej vlády pod vedením Petra Pellegriniho," rekapituloval prezident.

Zároveň konštatoval, že po dvoch týždňoch medzinárodnej hanby, masových protestov a popierania politickej zodpovednosti sme opäť na začiatku. "Rozumiem tomu, že atmosféra za tieto dva týždne sa tak vyhrotila, že ani demisia ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a Roberta Fica nemusí byť pre verejnosť dostatočným signálom, aby ukončili protesty," dodal.

