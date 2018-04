Pellegrini po rokovaniach v NATO: O Skripaľovi sme sa nerozprávali, treba vyriešiť Sýriu

Slovenský premiér Peter Pellegrini a generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Zdroj:AP/TASR

Slovenský premiér, ktorý bol na svojej prvej oficiálnej návšteve v bruselskom sídle Aliancie, na tlačovej konferencii ďalej povedal, že postoj slovenskej vlády a diplomacie odvolať nášho diplomata z Moskvy, pričom niektoré krajiny EÚ a NATO prikročili aj k vyhosteniu časti ruských diplomatov, považuje - aj vzhľadom na závažnosť informácií, aké sme o tejto kauze mali - za dostatočný a primeraný akt.

"Na druhej strane chcem využiť túto príležitosť, aby som generálneho tajomníka uistil, že tento akt v žiadnom prípade nemôže byť spochybňovaný ako nejaké odklonenie sa od našej jednoznačnej orientácie na NATO," zdôraznil premiér a dodal, že Slovensko je spoľahlivým a predvídateľným partnerom Aliancie. "Náš postoj k incidentu zo Salisbury nebude mať žiaden dopad na naše vzťahy s NATO," zopakoval.

Stoltenberg pripomenul, že Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OCPW) vo štvrtok potvrdila predošlé britské zistenia v prípade otravy Skripaľovcov v Salisbury. Podľa Stoltenberga išlo o prvý takýto útok na území Aliancie a tento incident spadá do širšieho správania sa Ruska, ktoré v posledných rokoch, najmä od anexie Krymu, podniká sériu hybridných a kybernetických útokov so zámerom ovplyvniť dianie v Európe. Vyhostenie ruských diplomatov z ruskej misie pri NATO označil za politickú odpoveď na útok zo Salisbury.

