Pellegrini navštívil Ústavný súd SR. S Macejkovou hovoril o voľbe sudcov ÚS

KOŠICE - Nový zákon o Ústavnom súde (ÚS) SR, ako i otázka zmeny podmienok pre voľbu nových ústavných sudcov boli témami piatkového stretnutia premiéra SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) s predsedníčkou ÚS SR Ivettou Macejkovou na ÚS SR.

Premiér Peter Pellegrini a predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková. Archívne foto Zdroj:TASR – František Iván

"Budúci rok vo februári skončí mandát deviatim sudcom Ústavného súdu a je pre nás nesmierne dôležité, aby sme zabezpečili jeho funkčnosť. Diskutovali sme preto dnes hlavne o tom, či sa máme, alebo nemáme pustiť do zmeny podmienok, ktoré sú stanovené pre voľbu nových ústavných sudcov. Zároveň sme hovorili aj o potrebe možno po 25 rokoch existencie Slovenskej republiky hovoriť aj o prípadných zmenách v zákone, ktorým sa riadi práca ÚS ako takého, bez potreby meniť samotnú voľbu ústavných sudcov. Budeme diskutovať o tom, či vôbec je potrebné zmeniť spôsob výberu a voľby ústavných sudcov, pretože zdá sa, že terajšia právna úprava, myslím, je v celku postačujúca. Môžeme hovoriť o tom, či je otázka na zvýšenie veku človeka, ktorý sa môže stať ústavným sudcom, z terajších 40 rokov možno napríklad na 45," uviedol po stretnutí Pellegrini.

Ako ďalej povedal, hovorili aj o otvorení otázky, akou väčšinou v Národnej rade (NR) SR má byť zvolený kandidát na sudcu ÚS. "Sú na stole otázky, že by to mohla byť absolútna väčšina zo všetkých 150 poslancov. To znamená, že by mohol byť prezidentovi predložený len ten kandidát, ktorý získa 76 hlasov v NR SR, ale všetky tieto alternatívy sú otvorené a budeme o nich diskutovať aj s ministrom spravodlivosti," vysvetlil Pellegrini s tým, že podporuje, aby sa novelizoval zákon o Ústavnom súde ešte do konca tohto roka.

Macejková víta diskusiu o kreovaní nových sudcov ÚS, ako i o novom zákone o ÚS z dielne ministerstva spravodlivosti v spolupráci s ÚS, ktorý je podľa jej slov pripravený. "V podstate zákon o ÚS čaká len na to, či bude a aká bude diskusia a rozhodnutie o kreovaní nových sudcov na ústavných sudcov. Tak ako povedal premiér, alternatív je viacero.

Prioritne vítam, že premiér podporuje nový zákon o ÚS, ktorý rieši organizáciu, právomoci, postavenie sudcov a všetky ostatné veci," dodala predsedníčka ÚS. Pellegrini zároveň vyzdvihol skutočnosť, že predsedníčka ÚS zefektívnila samotnú prácu a výkon sudcov.

"Podľa informácií, ktoré mám, dnes nie sú na stole nejaké extrémne staré prípady. Tá práca je vyhodnocovaná na mesačnej báze a každý ústavný sudca musí reportovať, čo v daný mesiac urobil, koľko prípadov na stôl dostal, ako sa s nimi vysporiadal a v koľkých rozhodol. To by mal byť príklad na zefektívnenie práce súdnictva na Slovensku. Musím povedať, že je neakceptovateľné, aby na niektorých slovenských súdoch boli spisy, ktoré sú staré 33 rokov," zdôraznil premiér.

