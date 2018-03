Pellegrini má pre Fica pochvalné slová: Zanechal v slovenskej politike výraznú stopu

BRATISLAVA - Robert Fico (Smer-SD) zanechal v slovenskej politike ako trojnásobný premiér výraznú stopu ako nikto pred ním a bude ju tvoriť aj naďalej ako predseda Smeru-SD, ktorého programové piliere sa odrážajú aj v programovom vyhlásení novej vlády. V pléne Národnej rady SR to vyhlásil nový premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý predstavil vládny program a požiadal poslancov o dôveru pre svoj kabinet.

Premiér Peter Pellegrini a expremiér Robert Fico.

"Ďakujem aj prezidentovi Andrejovi Kiskovi, že rešpektoval zásady parlamentnej demokracie a nepodľahol mediálnym a politickým tlakom na jej demontáž a zmenu parlamentného systému na prezidentský," odkázal.

Pellegrini tu vyjadril nádej, že vymenovaním vlády a schválením jej programového vyhlásenia sa politici vrátia k práci pre ľudí. "Za prejav štátnickej politiky by som považoval, ak by programové vyhlásenie dostalo podporu aj od opozície, ale toho sa asi nedožijeme," pripustil.

Štvrtkové (22.3.) menovanie svojho kabinetu označil za míľnik, ktorý by mal opäť nastoliť stabilitu a obrátiť pozornosť na skutočné problémy ľudí.

"Programové vyhlásenie vlády preberá ciele a plány vlády predchádzajúcej. Je to logické. Predchádzajúci kabinet už viaceré ciele splnil, nová vláda v tom chce pokračovať. Sme pripravení okamžite pracovať. Nežiadame a ani nemôžeme žiadať žiadnych 100 dní na oboznámenie sa so stavom v rezortoch. Od kolegov očakávam viac ako 100-percentný výkon," deklaroval Pellegrini.

Menovanie Petra Pellegriniho do funkcie premiéra SR.

Uplynulý mesiac podľa jeho slov vojde do dejín ako jeden zo zlomových okamihov. "Úkladná vražda rozpútala nevídané emócie a vášne, ktoré sa pretavili do politickej krízy. Smrť dvoch mladých ľudí zasiahla všetkých. Ak bola motívom vraždy práca novinára, je to útok na demokratické piliere štátu a slobodu prejavu. Máme povinnosť dôsledne vyšetriť vraždu a spravodlivo potrestať páchateľov. Toto je dlh štátu," priznal.

Premiér preto apeloval, aby sme nechali pracovať políciu. "Dôverujme vyšetrovateľom a nezneužívajme túto tému. Minister vnútra Tomáš Drucker má úlohu vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prácu polície. Táto tragédia sa nevyšetrí na uliciach, na stránkach novín ani vo volebných miestnostiach," poznamenal.

Podľa Pellegriniho ľudia prišli na námestia slobodne vyjadriť svoj názor. "Som vďačný, že nedošlo k násiliu ani k nepokojom," poznamenal. Považuje pritom za logické, že opozícia sa pokúša dostať k moci.

"Ale politika má aj štátnický rozmer a tým je zodpovednosť voči vlastnej krajine. Predčasné voľby by nič nevyriešili, lebo by prehĺbili nepokoj a ustanovili by zmätok," myslí si. Predseda vlády zdôraznil, že jasná väčšina NR SR sa hlási k dokončeniu práce súčasnej koalície, ktorá vzišla s demokratických volieb.

Slovensko nie je čierna diera

Pellegrini tiež odmietol názory, že SR je čiernou dierou v Európe. "Nie je na tom nič pravdivé. Slovensko je úspešný príbeh. Naprávanie vytvoreného negatívneho obrazu o Slovensku bude aj mojou prioritou. Slovensko je demokratickou, úspešnou a modernou krajinou a nová vláda je zárukou jasnej proeurópskej orientácie. Je nešťastné, ak opozícia v túžbe po moci spôsobuje nedozerné škody na medzinárodnom poli," konštatoval.

Premiér preto plánuje vystúpiť v Európskom parlamente, kde zaujme jasné stanovisko a uvedie na pravú mieru viaceré nepravdy a klamstvá, ktoré sa o Slovensku začali šíriť.

TASR

