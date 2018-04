Pellegrini o Gašparovi nepochybuje: Dôvera v našu políciu každoročne rastie

BRATISLAVA - Dôvera v našu políciu každým rokom rastie, Slovensko patrí vďaka práci policajtov medzi najbezpečnejšie krajiny na svete, a policajný prezident Tibor Gašpar je maximálny profesionál. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to vyhlásil predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že sa nebude vyjadrovať k personálnym otázkam v Policajnom zbore, ale bude rešpektovať názor ministra vnútra.

"Dôvera v našu políciu medzi ľuďmi každým rokom rastie,” povedal Pellegrini, podľa ktorého sa štatistiky trestnej činnosti vo viacerých ukazovateľoch vyvíjajú veľmi pozitívne. "Na Slovensku máme 23.000 policajtov, ktorí sú dennodenne v uliciach a nocou i dňom bdejú nad tým, aby sa nám tu bezpečne žilo. Slovensko aj vďaka ich práci patrí medzi najbezpečnejšie krajiny na svete,” zdôraznil Pellegrini.

Policajného prezidenta Gašpara pri svojej práci osobne stretol viackrát. "Je to človek, ktorý je maximálny profesionál, ktorý chodí na rokovania pripravený," vyhlásil predseda vlády, podľa ktorého je na škodu, že takýto profesionál bol vystavený obrovskému tlaku. "Nestačí povedať, že nedôverujeme polícii, lebo Gašpar. Na základe čoho, akých konkrétnych vecí?" spýtal sa Pellegrini, podľa ktorého nemá policajný prezident možnosť zasiahnuť do vyšetrovania vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice, keďže je to v rukách NAKA a ďalších orgánov.

Pripomenul, že na prípade pracuje jeden z najväčších tímov v histórii Slovenska, ktorý pri vyšetrovaní maximálne využíva aj ponúknutú medzinárodnú pomoc. Pellegrini sa plánuje stretnúť s generálnym prokurátorom, aby ho po "technickej stránke" uistil, či tímy pracujú, ako majú.

"Ja sa nechcem dozvedieť žiadne informácie z vyšetrovacieho spisu, chcem len uistenie, že všetko ide, ako má a už potom je naozaj len otázka to, v akom časovom horizonte sa podarí chytiť páchateľa . Ale v tomto prípade odvolanie policajného prezidenta alebo jeho odchod z funkcie má na výsledok vyšetrovania vraždy dvoch mladých ľudí nulový efekt," myslí si premiér.

Ako predseda vlády sa nebude vyjadrovať k tomu, či má Gašpar ostať na svojom poste. “Žiadny premiér ani prezident SR sa nemajú čo starať do personálnych otázok Policajného zboru, to je úloha ministra vnútra,” zdôraznil Pellegrini s tým, že bude rešpektovať ministrov názor.

TASR

