Pellegrini chce, aby mali jeho ľudia bezpečnostnú previerku. Posvieti si aj na Fica

BRATISLAVA - Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) chce, aby ľudia, s ktorými spolupracuje na Úrade vlády, išli na bezpečnostnú previerku. Pozrie sa tiež na to, či a ako bol jeho predchodca Robert Fico (Smer-SD) informovaný o tom, že v jeho blízkosti pracujú osoby s možnými väzbami na taliansku mafiu. A tiež, či tieto osoby naozaj predstavovali bezpečnostné riziko. Povedal to v diskusii RTVS Sobotné dialógy.

"Využijem svoje možnosti vyžiadať si správy od príslušných služieb, či Úrad vlády, alebo sám bývalý premiér boli informovaní o tom, že by sa v jeho kancelárii mohli nachádzať ľudia, ktorí by mohli mať v minulosti nejaké styky s ľuďmi, ktorých talianske orgány podozrievajú z organizovaného zločinu," povedal Pellegrini.

Prepojenie na osoby s väzbami na taliansku mafiu mala v minulosti Mária Trošková, ktorá pôsobila na Úrade vlády ako hlavná štátna radkyňa, aj Viliam Jasaň, dnes už bývalý šéf krízového manažmentu a bezpečnosti štátu na Úrade vlády. Upozornil na to zavraždený novinár Ján Kuciak v článku, ktorý nestihol dokončiť.

Pellegrini vyhlásil, že ak by on sám dostal informáciu zo spravodajských služieb, že má vo svojej blízkosti "závadovú osobu", táto by na Úrade vlády skončila. Premiér tiež informoval, že požiada o preverenie osôb, ktoré pracujú v jeho blízkosti.

"Požiadal som riaditeľa mojej kancelárie aj ľudí, ktorí v nej pracujú, aby každý absolvoval previerku v príslušnej úrovni podľa toho, s akými informáciami sa bude do budúcna oboznamovať," povedal predseda vlády.

